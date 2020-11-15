让更多人学会使用“救命神器”

读了贵报11月13日刊发的《使用AED“救人免责”是务实之举》，笔者认为要让更多人学会使用“救命神器”。

来自国家心血管病中心的数据显示，每年我国心源性猝死者高达55万人，心脏骤停患者90%发生在院外，而专业的医务人员除非是巧遇，否则救护车即使接到通知立即出车，也无法在成功抢救心脏骤停的“黄金时间”（3至5分钟）赶到现场。

由此，一种操作简单，安全性好，可供非专业人员使用的被誉为“救命神器”的抢救心源性猝死患者的医疗设备——自动体外除颤仪(AED)开始被推广。

利用AED设备及时除颤是迄今公认制止心脏猝死的最有效方法，但是如果大家不懂其使用要求和方法，神器同样也救不了命。那么，这就要求相关部门应进一步加大应急救护知识的宣传力度，加大财政投入并完善应急救护知识普及培训体系，发挥好医院、红十字会普及救护知识的主体作用，让每个成年人掌握基本应急操作技能。同时，应将急救教育纳入学校教学计划，设置相应急救课程。

只有在大力推进AED成为公共场合或是校园标配的同时，让更多的人成为“急救员”，“救命神器”才有用武之地，才能最大限度地抢救生命。