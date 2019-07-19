每个青少年都应学会急救

贵报7月16日评论《急救知识纳入中小学考试，这个应该有》读后，深有同感。于个体生命而言，遭遇疾病发作、意外伤害等，急救黄金时间可能只有短短几分钟，如果身边有人懂得一点应急救护知识，帮助其脱离危险并不难。遗憾的是，面对这样的事情，很多人除了惊慌之外，能做的大概只有打电话向120求救了。

据报道，英国从幼儿园开始就有关于灾害和救生方面的教育。孩子们不仅要学会日常生活中所需要的应急救护知识，还要学会在地震、火灾发生时如何自救和救人，而且成绩要算在总成绩单中，和文化成绩并列。相比之下，我们的课堂教学就显得很“功利”，一切都是围绕着升学率转，虽然有的学科也涉及到应急救护等内容，但在实际教学过程中大都被省略了。

灾难每个人都可能遇到，人人都懂一点自救互救知识，危急时刻客串一下医生治病救人，是功德无量的好事。要在全社会形成“人人学急救、急救为人人”的良好氛围，应当让急救真正走进课堂，成为中小学生的必修课。