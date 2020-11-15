北京核酸筛查覆盖冷链快递行业

昨天下午，北京市第177场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会举行，北京市委宣传部副部长徐和建介绍，要把外防输入作为重中之重，加强直航北京国际航班管控，严格执行登机前48小时内核酸采样检测，核酸、抗体检测“双阴性”证明查验和体温检测等措施。做好冷链行业从业人员、快递外卖等重点行业从业人员核酸检测筛查覆盖，严格落实筛查周期。

加强直航北京国际航班管控

执行登机前48小时内核酸检测

徐和建介绍，北京已经连续99天无新增报告本地确诊病例。首都疫情防控形势持续巩固稳定良好态势。当前境外疫情持续蔓延，疫情防控形势依然复杂严峻，境外输入仍是最大风险点，决不能有丝毫松懈和侥幸。

他强调，要坚持外防输入、内防反弹，慎终如始抓好各项常态化防控措施，守住今冬明春防控的关键时期，坚决巩固来之不易的防控成果。要把外防输入作为重中之重，落实好从严从紧加强北京口岸入境人员远端防控工作的实施意见，加强直航北京国际航班管控，严格执行登机前48小时内核酸采样检测，核酸、抗体检测“双阴性”证明查验和体温检测等措施。压紧压实航空公司主体责任，做好登机查验、在途防疫等工作。北京口岸充分发挥“第一道关口”作用，继续做好入境人员检疫管理。

加强进口冷链食品检测

严格国内重点地区人员进京管控

进口冷链食品近期引人关注，徐和建表示，要持续加强进口冷链食品监管。加强口岸通关查验，生产经营者做好生产、装卸、运输、销售等环节防控。加强进口冷链食品检测和追溯管理，做好分级消毒，严禁采购、销售、使用未上传追溯数据的进口冷链产品。

徐和建提到，要严格国内重点地区人员进京管控，落实闭环管理、居家或集中医学观察等防控措施。做好院感防控，规范医疗机构“三区两通道”设置。集中医学观察场所要严防二次感染，强化人员专业技术培训，加强在观人员服务保障和心理疏导。

做好冷链行业从业人员核酸筛查

抓好流感、诺如等多病共防

徐和建介绍，要主动加强疫情监测，做好冷链行业从业人员，隔离场所管理和服务人员，医疗机构发热门诊和急诊等科室医务人员，航空、海关、移民等系统一线人员和快递外卖、农贸市场、交通运输等重点行业从业人员核酸检测筛查覆盖，严格落实筛查周期。公共场所落实室内通风、环境消杀、健康监测等防控措施。各单位要加强人员健康管理，落实落细员工健康记录等健康管理要求，一旦出现人员发热和身体不适要马上报告并实施相应管理，确保防疫安全。持续做好社区（村）常态化疫情防控，夯实社区公共卫生基础和力量，推进健康社区建设。

此外，坚持非必要不出境、不到中高风险地区，境内旅游要严格落实各项防控措施。抓好流感、诺如等传染病多病共防，做好学校、旅游团组、机关食堂、养老机构等重点场所和重点人群防治工作。

文/本报记者 李泽伟 武文娟

病例

11月13日新增一例境外输入无症状感染者

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，11月13日零时至24时，本市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例，新增1例境外输入无症状感染者。

某男，53岁，加拿大籍，自加拿大多伦多乘坐海航HU7976航班于11月12日抵京，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月13日海关报告新冠病毒核酸检测为阳性，当日由120负压救护车转运至地坛医院。综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为无症状感染者。

提示

选购冷冻冰鲜产品避免用手直接接触

庞星火介绍，多地相继报告出现本地确诊病例和进口冷链食品包装新冠病毒核酸检测阳性，疫情防控形势依然复杂严峻。庞星火提醒，市民防控意识一刻不能放松，应坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集，保持安全社交距离等良好的卫生健康习惯。选购冷冻冰鲜产品应到正规的超市或市场，选购时可使用一次性塑料袋反套住手，避免用手直接接触，同时佩戴口罩。购买境外冷冻冰鲜食品，要关注海关食品检疫信息，做好外包装消毒，处理食材注意生熟分开、煮熟煮透。购物、处理食材、饭前饭后应保持手卫生。

回应

学校食堂如何做好疫情防控？市疾控给出指引

近期北京已进入秋冬季呼吸道传染病和诺如病毒感染等疾病高发季，学校、幼儿园食堂如何做好疫情防控？昨天的发布会上，庞星火回应，本市已制定《学校食堂疫情防控指引》，在加强从业人员管理、规范就餐等方面提出明确要求。

庞星火介绍，市疾控中心监测显示，本市急性胃肠炎疫情中，90%以上发生在学校、托幼机构等集体单位。市疾控中心会同市教委、市市场监管局，共同制定了《学校食堂疫情防控指引》，再次明确了学校食堂疫情防控要求。《指引》提出加强从业人员管理。学校要落实健康监测制度，每日对从业人员上岗前的健康状况进行检查，做好“日报告、零报告”。当从业人员出现腹泻、呕吐、恶心、腹痛、发热、咳嗽、咽痛或其他胃肠道不适等症状时，应立即暂停其工作，并及时就医，病愈后方可重新上岗。诺如病毒检测阳性的从业人员，便检连续2天阴性后方可恢复工作。从业人员应保持良好的个人卫生，尤其是手部卫生。同时要规范就餐人员管理，合理安排就餐人员错时、错峰有序就餐，同向就餐，与他人保持1米以上安全距离。

《指引》要求保持良好的环境卫生。学校每天对食堂通风换气不少于3次，每次不少于30分钟。重复使用的餐（饮）具应当“一人一用一消毒”。如发生诺如病毒感染，应立即开展消毒工作，重点对呕吐物、排泄物等污染物及污染场所进行清理消毒，按照《诺如病毒感染暴发调查和预防控制技术指南（2015版）》进行处置。

本组文/本报记者 李泽伟 武文娟