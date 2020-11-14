近期又到了流感的高发期。流感初期或风寒感冒患者，出现畏寒、发热、打喷嚏、流涕、咳嗽等症状时，可试用下方辅助治疗：葱根12克，紫苏子、杏仁、白芍各10克，川芎6克，干姜、甘草各3克。加水煎煮2次，将药液混匀，分1日3次服用。

方中，葱根（须）为主药，性温味辛，能发汗解表、散寒通阳、解毒散凝，是防治风寒感冒之良药。研究表明，葱根具有解热、祛痰、止痛、抗病毒等药理作用。紫苏子、杏仁味辛性温，有降气消痰、平喘、润肠等功效。二味合用，可治风寒袭肺引起的感冒、咳嗽、气喘、胸膈不利等。风寒之邪客于肌表，易致营卫不和，加白芍能补血敛阴、泄热止痛，起调和营卫的作用；川芎辛香善升，可活血行气、祛风止痛，善治风寒、瘀血导致的头痛。干姜辛热，既可助葱根辛散表邪，又能温肺化饮、暖胃止呕；甘草调和诸药，有解毒、祛痰、止痛之功。诸味合用，能起到散寒解表、祛风止痛、止咳祛痰的效果。

如流感时间较久或症状较重，上方药力不足，不建议使用；风热感冒患者也不宜服用。▲