手脚凉，覆盆子煮鸡腰子

广州中医药大学第一附属医院内科教授 蓝森麟

覆盆子是常见的水果，也可作为中药材，有益肾固精缩尿、养肝明目的功效。对于整天手脚冰凉的女性，覆盆子可有效缓解症状。

推荐一个食疗方：取桑葚、枸杞、红枣各30克，女贞子20克，柏子仁15克，菟丝子、覆盆子各10克，鸡腰子20个，老姜3片，葱3段，米酒、精盐适量。药材稍冲洗后，除鸡腰子、红枣，其余药材加水6杯用大火煮沸，改小火煮至汤汁剩约2杯时，去渣；红枣去核、药汤备用；鸡腰子洗净，放入沸水焯烫，随即捞起沥干；炖盅放入红枣、鸡腰子、调料及药汤，加盖入锅蒸至熟透（约20分钟）即可。

方中，覆盆子味甘酸，性微温，归肝、肾经，能固精缩尿、益肾养肝、明目，可用于阳痿早泄、遗精滑精、宫冷不孕、带下清稀、尿频遗尿、目视昏暗、须发早白等症状。《名医别录》中记载它“主益气，轻身，令发不白”；《药性论》谓其“男子肾精虚竭阴痿，能令坚长，女子食之有子”；《日华子》记载它能“安五脏，益颜色，养精气，长发，强志”；《本草备要》说它“益肾脏而固精，补肝虚而明目，起阳痿，缩小便”。现代研究认为，覆盆子含有抗氧化、调节免疫功能和调整代谢等作用的成分，具有抗衰老作用；能增强对生殖系统的调节作用，具有延年益寿的功效，是常见的补肾中药。几味同用，可用于肾阳不足、精血亏虚、腰膝酸疼、四肢冰冷、阳痿早泄、宫冷不孕等症状。▲