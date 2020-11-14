广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏

“地仙煎”是一款适合当下季节服用的古方。其最早见于宋代的《圣济总录》，后元代的胡思慧也把这个方子写在了《饮膳正要》中。书中如此描述此方：“治腰膝疼痛，一切腹内冷病。令人颜色悦泽，骨髓坚固，行及奔马。”

具体做法为：取鲜山药50克、南杏仁20克、牛奶350毫升（1人份）；鲜山药去皮切段蒸熟，南杏仁稍浸泡后去皮尖；把备好的鲜山药和南杏仁连同牛奶一起放入搅拌机中打匀，后倒出稍加热煮，熟透即可食用。煮的过程中可以加少许冰糖。原方的用法是把杏仁研磨成粉，然后和牛奶、山药一起混匀、煮热，每日用勺子盛一点，用酒调服。更改后烹调更方便，适合现代人的生活习惯。

山药、杏仁、牛奶，三物均色白入肺，适合秋冬食用。《医学入门万病衡要》一书中记载：“山药补阴血，润皮毛；杏仁润肺液皮肤；牛乳生津血以润燥。”另外，三者均入肺经，而肺与皮毛相表里，所以润肺之物也能润皮毛，使之色颜悦泽。▲