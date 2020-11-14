全球麻疹病例创23年来最高纪录

世界卫生组织与美国疾病预防和控制中心12日发布联合报告说，全球2019年麻疹病例接近87万例，创23年来最高水平，死亡病例超过20.7万例；麻疹疫苗接种量却降至危险的临界线以下。

世卫组织总干事谭德塞在一份声明中说：“这些数据传递一个明确信息，即我们没能保护全球各地的儿童免于感染麻疹。”

麻疹是已知传染性最强的疾病之一，比新冠肺炎、埃博拉、肺结核和流感更易传染。卫生官员认为，全球麻疹病例数量创纪录缘于疫苗接种量显著减少。

儿童须接种两剂麻疹疫苗以避免感染。世卫组织估计，预防麻疹疫情暴发，大约95%人口须获得免疫，而如今完成两剂疫苗的接种覆盖率在70%至85%之间。

麻疹对营养不良或免疫力低下的儿童具有致命性，5岁以下儿童最易感。报告认为，死亡病例增加的主要原因是儿童未能按时完成两剂麻疹疫苗接种。

世卫组织和美国疾控中心警告，全球抗击新冠疫情使麻疹疫苗接种变得困难，继而导致麻疹进一步蔓延。截至本月，全球26个国家和地区超过9400万人可能因麻疹疫苗接种项目暂停而错过接种。

“新冠疫情导致（麻疹疫苗）接种覆盖面呈危险的下降趋势。”全球疫苗免疫联盟首席执行官塞思·伯克利说。他认为，世卫和美国疾控中心的报告“令人担忧”，提醒全球各国卫生系统紧盯新冠疫情的同时，“不能对麻疹视而不见”。

全球麻疹病例2010年至2016年间呈稳步减少趋势，2017年起开始增加。世卫组织和联合国儿童基金会上周呼吁各国政府采取行动预防麻疹、脊髓灰质炎和其他传染病流行。（陈丹）（新华社专特稿）