切实加强源头管控 严防疫情局部传播

当前世界范围内疫情形势仍然严峻，外防输入、内防反弹是我国防控工作重中之重。进一步做好常态化疫情防控，有效应对新情况、新问题、新风险，要加大科技创新力度，不断提升防控水平和综合治理能力。面对境外输入病例大幅增加和进口冷链传播输入病毒的压力，必须严格落实预防性全面消毒处理，切实加强源头管控工作，尽最大努力降低疫情局部传播风险。

国务院联防联控机制11月12日举行新闻发布会，介绍加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况。国家卫生健康委副主任李斌表示，经过专家多次研判认为，在目前全球疫情加速蔓延的形势下，我国面临的境外输入病例导致本地传播的风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情。同时冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻不能放松。

数据显示，10月以来，我国境外输入病例快速上升，比9月份增长了45%，截至目前从境外累计输入病例达3600多例。11月7日至12日，天津、太原、南京、武汉等地接连从进口冷链食品外包装或冷库环境样本检测出新冠病毒阳性。通过“物链”传播，天津、上海、安徽均发现关联本地病例，之前大连、青岛等地局部疫情也与此相同。

当前世界范围内疫情形势仍然严峻，外防输入、内防反弹是我国防控工作重中之重。各地各部门都不能掉以轻心，必须继续发挥我国体制优势和抗疫经验，举全国之力，筑牢外防输入安全屏障。

进口冷链食品携带病毒导致多次感染本地病例，有多重原因。新华社记者调查发现，一方面，进口冷链疫情防控工作是通过抽检方式进行，由于进口冷链食品数量多，抽检难以发现所有病毒。另一方面，受封存场地、检测能力、消毒设施、人员配备等因素限制，难以做到对所有批次取样检测。虽然抽检出的阳性样本，占全部货品数量比例极低，但仍有未能抽检到的货品，为严格执行外防输入措施埋下了一定的隐患。

11月9日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制印发《进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》，要求在进口冷链食品首次与我境内人员接触前，实施预防性全面消毒处理。此举可以从源头上最大程度降低新冠病毒通过进口冷链食品输入风险，也在一定程度上弥补了检疫抽检的不足——毕竟全部检测不仅是人力和时间成本的巨大付出，周边涉及环境范围广，也不易精准全覆盖。

另据报道，11月11日，天津市一家水产批发店一份水产品外包装样本核酸检测结果呈阳性，离终端消费者只有一步之遥。这再次证明，疫情防控形势依然严峻，海关、交通、卫生、市场监管等各部门须各司其职，严格落实进口冷链食品预防性全面消毒工作，凡是不能提供核酸检测报告、合格消毒证明的，一律不准上市销售。要建立健全食品安全追溯体系，做到来源可查、去向可追，加大对来源不明的冷链食品的查处力度。

从事进口冷链食品行业人员是此轮本地确诊病例的重点人群。目前，码头港口装卸、分拨、仓储等还有不少手工操作环节，也是防疫的难点之一，如何做到无接触严格防疫，对冷链食品现有的装卸工序提出了更高要求。加快装卸设备升级换代，增加冷库入库或出库环节科学消杀等工作，应值此时机应运而生，像因“疫”而生的健康宝、绿码、人脸识别门禁、无感测温、大数据追踪等高科技手段一样，为精准防疫防控发挥重要作用。

疫情防控形势依然严峻。进一步做好常态化疫情防控，有效应对新情况、新问题、新风险，要加大科技创新力度，不断提升防控水平和综合治理能力。面对境外输入病例大幅增加和进口冷链传播输入病毒的压力，必须始终坚持“人物共防”策略，严格落实预防性全面消毒处理，用好冷链追溯信息平台，切实加强源头管控工作，尽最大努力降低疫情局部传播风险。