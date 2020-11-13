瓦里安张晓：创新推动中国数字化肿瘤“智”疗新时代

“进博会相当于‘定心丸’，给了我们持续扎根中国的坚定信心。”近日，在第三届中国国际进口博览会上，瓦里安全球资深副总裁兼大中华区总裁张晓，介绍了瓦里安连续三年参展进博会的创新“智”变。他表示，瓦里安将加速推进智慧落地中国，同时，还将投建“瓦里安中国研发中心”和“瓦里安放疗研修院”。

据瓦里安相关负责人介绍，本届进博会上，瓦里安医疗搭建了450平方米的展台，展示了包括肿瘤治疗尖峰技术和全球智慧放疗云生态解决方案等创新产品，并设立了癌症咨询中心，举办了“互联网+放疗”医联体系列直播。

张晓介绍，瓦里安智慧放疗云生态解决方案以“互联网+放疗”为驱动力，围绕肿瘤放疗领域，是将软件与硬件融合的放疗全流程解决方案。通过放疗生态圈的整合消除医院放疗信息孤岛，使放疗周边软件和设备整合成单一放疗流程，实现跨院区之间的互联互通。

“在疫情期间，放疗云生态发挥了重大作用，信息化助力放疗单位便捷式远程办公，让更多专家‘面对面’远程会诊、高质化诊疗，协助上级医院远程指导基层医院开展高质量的放射治疗。”张晓说。

“从展品到商品，从意向到成交，进博会展现了中国市场的巨大潜力，孕育的‘大商机’带动健康产业内循环。”张晓提到，在第二届进博会上，瓦里安与40多个省市采购团签署了购买意向，这些采购意向协议目前约有一半已经落地，为更多中国癌症患者提供高质量治疗。

张晓表示，第二届进博会后，瓦里安将智能医用直线加速器整条生产线引入中国，瓦里安北京基地已成为瓦里安最全产品线的研发和生产基地。“今年2月疫情期间，瓦里安仍坚定加码中国投资，将北京生产基地扩产项目投资翻一倍，未来产能将提升一倍。”