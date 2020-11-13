今年中国粮食丰收已成定局

据新华社北京11月12日电（记者 邹多为）农业农村部部长韩长赋在11日晚开幕的中国发展高层论坛2020年年会上表示，中国粮食和农业生产经受住了新冠肺炎疫情大考，今年我国粮食丰收已成定局，产量有望创历史新高。

谈及成绩的取得，韩长赋认为根本原因在于中国始终把保障粮食安全作为治国理政的头等大事，同时坚持做到藏粮于地、藏粮于技和加大政策资金支持。

据韩长赋介绍，“十三五”以来我国粮食连年实现丰收，产量一直稳定在1.3万亿斤以上，人均粮食占有量稳定在470公斤左右，高于人均400公斤的国际安全标准线。

“十四五”期间，“三农”工作又有哪些新目标？韩长赋表示，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续全面推进乡村振兴；提高农业质量效益和竞争力，加快推进农业现代化以及实施乡村建设行动，不断推进农村现代化将是未来五年农业农村要干好的三件大事。

面对当前严峻多变的形势，按照五中全会的部署，韩长赋指出，“十四五”时期，农业农村部将着力推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，把保障粮食和重要副食品安全作为农业现代化的首要任务，让亿万农民有更多的获得感、幸福感、安全感，过上和城里人一样的好日子。