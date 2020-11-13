盲目祛痘不成  差点毁容成“月球脸”

毕节小伙阿亮（化名）自去年4月脸上开始冒痘，起初只有几颗，两三个月后，痘痘越来越大、越来越多，有些甚至化了脓，一碰就特别痛。他于是到美容院做了“清痘”“照光”等所谓的祛痘项目，大半年间前后6次在美容院花费上万元，脸上的痘痘非但没有消停，反而“疯长”起来。深深的痘坑让阿亮的脸变成了“月球脸”。

无奈之下，他前往毕节市第一人民医院就诊，幸好遇到了来自广州医科大学附属第二医院的帮扶专家皮肤科副主任医师林立。林立及其团队对阿亮的病情进行详细的观察，诊断为聚合性痤疮、聚合性痤疮后瘢痕。

盲目袪痘破坏了容貌，也让阿亮不自信起来。怎么办？医生们为他量身定制了分阶段“战痘”方案：第一阶段先针对肌肤炎症采用光动力治疗；第二阶段针对痘疤痘坑采用超脉冲二氧化碳点阵激光的人工点阵模式治疗。经过两个月的精心治疗，阿亮的“月球脸”有了明显好转，红肿的痘痘逐渐消失，疼痛感消退，凹陷的“山谷”也没原来那么深了。据林立介绍，为了让皮肤有完整的修复过程，不能操之过急，每个疗程至少相隔三个月。伴随科学周密的后续疗程，阿亮的“月球脸”有望进一步好转。

林立提醒,青春痘的诊治应针对具体情况量身定做精准的个性化治疗方案，出现明显症状最好及时前往正规医院咨询就诊，不明就里乱用各种产品，小心祛痘不成反毁容。（全媒体记者翁淑贤 通讯员许咏怡、朱一艺）