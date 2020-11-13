冬天藏养宜早睡 入冬进补有“膏”招

古有谚语“三九补一冬，来年无病痛”。立冬节气已过，想要来年身体好，别忘好好休养生息补一下身体的元气了。11月7日立冬当天，省中医药学会“2020年岭南膏方节”启动，名医义诊、体质辨识、养生咨询、膏方体验等活动吸引了众多街坊“趁墟”。省中医院副院长、治未病专家杨志敏教授现场给大家提供了不少冬藏进补的“膏”招。

冬天藏养宜早睡

杨志敏教授说：“每年的冬天是人们‘养藏’的季节，就像每天晚上睡觉也是一个‘养藏’的概念，现代人的生活紧张，很多人晚上熬夜，造成每个晚上‘养藏’的时间不够充分，所以身体就容易被透支。”

“在冬天必须把身体保养好、储备好，养精蓄锐，这是所谓‘固本’，做得好了，来年春天之后，一整年的身体状态都会好。冬天服用适合自己的膏方，就是一种很好的调理补益。”如何做好长期的身体养护？除了用膏方之外，冬天也要注重睡眠调整，不要熬夜；还要调节情绪、晒晒太阳也是很好的方式。

广东人多气虚阳虚痰湿体质

膏方进补的传统来自江南，但近十几年老广也十分推崇。杨志敏教授团队也一直通过临床实践追踪寻访老广服用膏方的效果。她的研究发现，岭南独特的气候特征和人群体质差异之下，适应不同的膏方。

“我们建立了专门的数据库，追踪大家吃膏后身体状态的变化。统计发现，连续三年用膏方调养的效果明显，说明用膏方调整身体机能是一个循序渐进的过程。另外，临床观察发现，有不少人说自己的胃口变好了、睡眠质量提高了、抗病能力增强了，还有女性朋友觉得自己皮肤好了，变靓了。”杨志敏说。

而近些年杨志敏的研究还发现，岭南地区尤其是城市里生活的老广，气虚、痰湿、阳虚体质的比例增加，主要原因是人们户外活动少了，熬夜多了。

杨志敏介绍，膏方是中药复方最基本的剂型之一，由数十味中药和阿胶、鹿角胶、龟板胶等胶类组成，最适合秋冬服用。针对每个人不同的体质特点，适合不同成分组合的膏方，中医师可以做出个性化定制。市民可前往门诊挂号，找医生开膏方。对于一些身体状态不太稳定，或者某些症状特别突出者，根据医生建议，可在开膏方前先以中药汤剂调治1-2周。

膏方进补知多少

适用什么人群？

膏方在调治亚健康状态（如体虚、怕冷、易感冒、疲劳、失眠、健忘等），更年期前期，多种慢性疾病如过敏性鼻炎、哮喘等及病后康复等方面均有显著优势，尤其适用于体质偏颇、体弱的人群，及注重调养的健康人士。

什么季节最适用？

四季皆可用膏方调养，但以冬季为最佳，尤其冬至前后是最关键的调补时间，对下一年的身体状况有重要影响。其他季节也可根据医生建议运用膏方调养。

什么情况下不适合服用膏方？

1. 新近患有感冒、咳嗽，宜暂时停服；

2. 胃肠不适者，应停服一二日，若腹胀可冲服陈皮水等。

3. 已明确怀孕后不建议继续服用膏方。

4. 急性病和感染者，慢性病急性发作者，暂停服用。

服用膏方有何“忌口”要求？

1.服用膏方的常规“忌口”要求是：避免进食辛辣、肥腻、生冷等不易消化及有特殊刺激性的食物。

2.服用滋补性膏方不宜饮茶、咖啡等；人参膏忌服萝卜。

3.阴虚体质者，需忌食辛热食品，如狗肉、牛肉、姜、蒜、葱等，同时也需忌食海鲜之类发物，如黄鱼、带鱼等。

4.阳虚体质者，需忌食寒性食品，如蟹、柿子、黄瓜等，忌用或避免过用厚味腻滞之品。（广州日报全媒体记者周洁莹 通讯员何明坤、查冠琳、宋莉萍）