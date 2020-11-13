平时无不适一体检竟查出肝癌 记牢几点远离这个“隐秘杀手” 

77岁的甘伯（化名）退休后，每天坚持锻炼，平时身体状况良好，自觉没什么不舒服。但前一阵体检，却意外发现肝脏边缘出现两个小病灶，确诊为小肝癌！

所谓小肝癌，临床上指单个癌结节直径或者两个癌结节直径之和不超过3cm的肝癌。如果放任不理，小肝癌可能会慢慢长大成“大肝癌”（临床上指超过10cm的肝部肿瘤），还可能发生肝内转移侵犯到周围的大血管和胆管，甚至转移到其他器官，后果就更严重了。

“肿瘤处于肝脏边缘，体积较小，幸好患者发现及时，可做腹腔镜下射频消融微创手术根治。” 广州医科大学附属第二医院肝胆外科教授邵子力告诉甘伯，这种术式能减少他的创伤，帮他尽早康复出院。

手术过程中，邵子力教授团队仅开了3个黄豆大小的切口，在腹腔镜直视下显露肿瘤，再将直径2毫米的射频消融针穿刺入肿瘤内部高温消融根治。整个手术过程中，甘伯几乎没有出血，术后很快就能下地，日前已顺利出院。

邵子力指出，由于肝脏对疼痛不敏感，而且肝脏的再生功能很强，在肝癌发生发展过程中，患者往往没有明显症状，难以及时发现自身病变。因此不少肝癌患者一发现已是中晚期，所以有“隐秘杀手”之称。

他提醒莫忽视肝脏健康，想远离这个“隐秘杀手”，在预防方面，记牢以下几点：

1. 要预防病毒性肝炎，做好个人卫生，实行分餐制，接种乙肝疫苗。乙型及丙型肝炎病毒感染者，应坚持抗病毒、保肝治疗，防止肝脏疾病的进展；

2. 戒烟戒酒，避免熬夜等不良生活方式，积极进行运动锻炼，保持优质睡眠；

3. 清淡规律饮食，多吃新鲜蔬菜、水果，少吃烧烤食物，不吃发霉或糊了的食物；

4. 不要自行购买及熬制中草药，如确有需要，务必在医师指导下遵医嘱使用；

5. 超过60岁者，或经常饮酒、熬夜者，坚持每年体检，定期检查肝功能和肝胆系统超声，做到“早诊断”“早治疗”；平时身体状况良好、注重锻炼的人也应坚持每年体检，出现腹痛不适应及时到正规医院就诊排查原因。（全媒体记者翁淑贤 通讯员朱波、朱一艺、许咏怡）