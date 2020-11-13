一日之计在于晨，顺时养生从早养胃开始

编者按：一年之计在于春，一日之计在于晨，顺时养生就这么容易。

辰时养胃（早上7～9点），此时胃经当令。这个时间人体的胃肠消化吸收最强，是营养输送到各个器官，滋养脏腑的最佳时刻。辰时也是天地阳气最旺的时候，气血流注于胃经，营养丰富的早餐能给胃提供丰富的原料，从而发挥“受纳和腐熟水谷”的功能。《素问·经脉别论》中记载：“食气入胃，散精于肝，淫气于筋。食气入胃，浊气归心，淫精于脉，脉气流经，经气归于肺，肺朝百脉，输精于皮毛，毛脉合精。”可见，养生要从养胃开始。

辰时养胃要注意以下几点：1.早餐要吃热的食物。人体气血得热则行，遇寒则凝，摄入冰冷的食物会使气血不畅，从而“内伤脾胃，百病由生”。2.早餐搭配合理。要有干有稀，谷类食物吸收后能快速补充能量，另外可以吃些鸡蛋、豆制品、瘦肉等，适当吃点果蔬。3.避免太油腻。吃太多肉类或太油腻的食物，会加重胃肠负担，可选择各种粥、燕麦片、豆浆、芝麻糊等。

午时养心（11～13点），此时心经当令。《素问·灵兰秘典论》中提到：“心者，君主之官，神明出焉。”午时是人体阴阳交替、气血交换之时，《黄帝内经》中记载：“阳气尽则卧，阴气尽则寤”，午时是人体阳气最旺盛的时候，而此时阴气初生，可以小睡一会儿，使身体平衡过渡。午睡醒来可以搓搓手，手心有一个心包经的大穴——劳宫穴，搓揉该穴能提神醒脑，下午不易疲劳。

未时护肠（13～15点)，此时小肠经当令。《黄帝内经》有云：“小肠者，受盛之官，化物出焉。”小肠是食物消化和吸收的主要场所，将食物中的营养精微吸收，通过脾的运化滋养全身，并将消化后的糟粕传送到大肠。而这一切都是在小肠阳热的作用下完成。但现在很多人因为经常熬夜，导致阳气不足，小肠就会吸收不好，所以养好小肠最主要的是养好其阳气。

养好小肠经可以在小肠经上做些按摩导引，或做些缓和的运动，比如甩甩手臂，按揉少泽（在小指外侧指甲角旁）、阳谷（手腕外侧，小鱼际根部，腕关节突起的骨头和尺骨头突起间的凹陷处）二穴。古人最常用的方法是灸关元穴（肚脐下四横指处），关元是小肠募穴，修行之人俗称丹田，常灸关元可以补充阳气，强身健体。

申时养膀胱（15～17点），此时膀胱经当令。膀胱经循行路线起于头，经过背部，下行到脚，是人体行程最长、穴位最多的经脉，主要有两大重要作用：既是人体阳气的仓库，又是人体排泄废物的通道。所以，应保持膀胱经的通畅以排毒顺畅，储备更多阳气，保持人体阳气充足。正如《黄帝内经》所说：“阳气者，若天与日，失其所则折寿而不彰。”阳气充足，人体就健康。申时也是人体记忆力、判断力最活跃的时候，所以，日常生活中可以把相对重要且耗费脑力的工作安排在这个时间段做。

经常捶捶肩背，可以帮助疏通膀胱经。膀胱经上有两个重要而易操作的穴位，委中穴（腘窝横纹正中）和承山穴（小腿肚正中，按揉时有酸胀感的地方），按揉此二穴可以缓解疲劳，治疗腰腿酸痛。

劳宫灸天柱：先把两手掌心（劳宫穴）互相搓两三分钟，然后两手五指交叉放在脑后，捂住后颈部的天柱穴（后颈部后发际正中线上半寸，往两旁各1.3寸处：中指第二节为1寸），可疏通心经与膀胱经，起到解除疲乏的效果。

酉时养肾（17～19点），此时肾经当令。《黄帝内经》上说：“肾者，作强之官，技巧出焉，肾为先天之本”。肾藏精，主骨生髓，人体的衰老也与肾有密切关系，肾是人体最重要的器官之一。养肾最重要的就是要藏精，保持肾精充盈，肾经气血就旺盛，人就光彩照人、精力充沛。酉时是养肾的最好时间，最简单的方法就是揉耳朵。中医认为肾开窍于耳，按揉耳朵可以保护肾脏，同时耳朵上有很多反应点，现在贴耳穴、耳针等方法就源于此，所以按揉耳朵有很好的健身效果。

酉时饮食应少量、清淡，且饭后喝一杯温开水，不但能帮助消化和排泌，还可以清洗肾和膀胱，减少患肾结石、肾炎的概率。另外，小孩儿如果在该时间段发低烧，往往提示肾气虚损，就要引起家长注意了，建议及时中医调理。

经常按揉耳朵，但注意按揉的时候手尽量是温的，而且每次要揉到耳朵发热才有效果，尤其在申时按揉效果最佳，当然在其他时间段按揉也是很好的。按揉涌泉穴（在脚底，中趾尖与脚跟的上1/3处），可睡前洗完脚，两手拇指点按该穴，可起到强腰固肾的效果。提肛和叩齿，这是养肾的好方法。以上方法简便易行，贵在坚持。

戌时护心（19～21点），此时心包经当令。此时气血流注于心包经，心包具有保卫心脏并能反映心脏某些功能。在中医理论中，心包代心受邪，是心脏外近身护卫。

所以要想有个好心脏，强大的心包经是必不可少的。养好心包经最简单易行的方法就是按揉心包经，心包经循行刚好就在手臂内侧正中，好记好操作。

心包经有个穴位叫内关穴（在腕横纹正中上三横指宽处），该穴位如有青筋凸起、扭曲、紫暗，提示心包经堵塞不畅，要注意心脏疾病发生。

有几个重要穴位可以经常按压以保养心包经：内关穴（在腕横纹正中上三横指宽处），经常按压，可以安神。劳宫穴（手握拳，中指与无名指指根之间的位置），戌时按揉这两个穴位，可以起到养心降压的作用。天池穴（乳外1寸、前正中线旁开5寸处），按摩时，可用双手拇指或中指的螺纹面或指端适当轻缓柔和按摩两侧天池穴，对时常胸痛、胸闷的患者很是适合。郄门穴（前臂掌侧，大约在腕横纹上5寸附近），当心脏不舒服的时候，就可以用指尖用力按压郄门穴，间断按压此穴，可缓解不适症状。当然，保持心情舒畅至关重要。

亥时养百脉（21～23点），此时三焦经当令。亥时入眠，百脉皆能得以濡养，阴阳协调，则身体健康。亥时安静入睡，百脉可以得到休养生息，三焦经气血充足，运气行水的功能可以得到充分发挥，人体各个部位都能分配到元气，第二天醒来才能精力充沛。

睡前做3件事有助眠作用。1.以指当梳：中医推拿功法中有一招叫“拿五经”，晚上睡前可将十根手指当作梳子，梳头3分钟以上，可以疏通五经，改善头部血液循环。2.温水泡脚：人体的肾经起于足下，温水泡脚可以温养肾经，达到补肾作用。3.捶背：“晚捶背，好入睡”，睡前可请家人帮忙，自上而下或自下而上轻拍轻叩背部，速度以每分钟60~80次为宜，每次20分钟以内即可。（资料来源：生命时报、中国医药报）