天津市津南区一冷库1份混检样本新冠病毒核酸阳性
中新网11月12日电 据天津市人民政府新闻办公室官方微博消息，11月12日上午8时31分，津南区疾控中心在金福临冷冻批发市场一冷库内排查发现1份混检样品阳性，目前该市场已被封控。据悉，昨日通报的静海区比目鱼外包装阳性的货物正是从该市场进货。
11月11日17时，静海区排查发现台头镇杰群水产批发店1份进口大比目鱼外包装涂抹样本核酸检测结果呈阳性。经溯源，该批货物来自津南区金福临冷冻批发市场张某某水产经营部。随后，津南区疾控中心紧急行动，细致推进相关工作。
12日晨，采集涉疫的张某某水产经营部贮存在津鑫永利冷库(与金福临在同一大院)进口大比目鱼的外包装、内包装及食品表面涂抹样本，进行混合检测，其中1份结果为阳性，其余511份均为阴性。
目前，该市场已被封控。经初步流行病学调查，判定4名暴露人员，均已实施集中隔离，核酸检测结果均为阴性。进一步排查处置工作仍在进行中。天津市卫生健康委已派市疾控中心专家进行现场指导处置。
另据悉，目前，静海区已对涉疫水产批发店进行封控。相关人员59人进行了核酸检测，均为阴性；相关物品和环境样本88件进行了核酸检测，均为阴性。
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