移民局：强化移民出入境管理 把外防输入作为当前工作的重中之重

人民网北京11月12日电（记者 杨迪）国务院联防联控机制今日就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。移民局副局长尹成基在会上指出，根据近期国际疫情形势，国家移民管理局坚决落实党中央、国务院的决策部署，把外防输入作为我们当前工作的重中之重，结合冬季口岸边境季节性的特点，继续强化移民出入境管理措施，主要体现在“四个严”上。

尹成基表示，一是严格口岸通道管控。疫情爆发以来，已经关停了46个陆地口岸、66条边民通道，并且加强了值守看管，严防境外人员绕关避卡入境，并且从严限制仍在运行的陆地口岸及边民通道的人员通行，仅保留货物运转功能。

二是要严格控制不必要人员跨境活动。继续暂停外国人持部分有效签证、居留许可入境，继续暂停口岸签证和区域性免签政策。从严审批中国公民旅游等非必要事由的出入境证件申请，劝阻和限制内地居民旅游、探亲、访友等非必要、非急需出入境活动。我在这里要特别感谢广大人民群众，自疫情爆发以来，能够自觉服从国家的疫情防控大局，自觉遵守有关出入境政策的调整和各种提示，确保整个疫情期间中国公民出入境活动平稳有序。

三是严密边境地区人员和交通工具通行管理。前期建立了党政军警民“五位一体”合力强边固防的机制。在此基础上根据境外疫情的发展情况，进一步梳理边境管控的薄弱点位和高风险的时段，在前期防控点位不减少、力量不削弱、力度不降低的基础上，调整增设了边境检查站点，优化边境管控的力量布局，对进出边境地区的人员和车辆加大查验力度，全力防范境外人员非法带疫入境。

四是严厉打击非法出入境违法犯罪活动。非法出入境是属于妨害国家、国边境的犯罪的行为，我们今年以来共查获毗邻国家人员偷渡来华的案件700余起，查处非法入境的外籍人员5000多人，有效地防范了疫情经过非法入境的渠道输入，这也是非常重要的一个方面。

尹成基最后强调，将全力在国务院的联防联控机制当中积极发挥职责职能，做好各种外防输入的工作，落实各项政策措施。