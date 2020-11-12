海关总署：实现入境人员闭环管理 筑牢“外防输入”坚固防线

人民网北京11月12日电（记者 杨迪）国务院联防联控机制今日就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。海关总署进出口食品安全局局长毕克新在会上表示，

毕克新称，疫情发生以来，全国海关坚守国门第一线，采取了一系列有力措施，尽最大的可能遏制疫情通过口岸扩散蔓延。特别是进入秋冬季以来，我们毫不放松抓好常态化的疫情防控工作。一方面，继续加严对入境人员的卫生检疫。在水陆空口岸对入境人员100%实施健康申明卡核验、两道测温、流行病学调查、采样检测，100%做好信息通报和移交处置。在联防联控机制下，实现了入境人员的闭环管理，筑牢“外防输入”的坚固防线。另外一方面，不断强化口岸疫情的防控能力。9月份我们组织全国42个直属海关开展了多场景的突发事件应急处置演练，进一步提升了一线应急处置能力；10月份在全国海关部署开展秋冬季疫情防控的自查和专项督查，毫不松懈做好疫情安全防护工作。

毕克新强调，面对严峻的境外疫情形势，海关将立足“更精准、更有效的防”，采取必要措施，常抓不懈、久久为功，切实防止境外疫情输入。

一是进一步加强疫情监测预警。持续健全多渠道监测预警机制和部门间的信息沟通机制，通过加强出入境人员监测、口岸环境监测和大数据收集利用，及时掌握、科学研判疫情信息，不断完善秋冬季疫情防控的方案，实现早发现、早报告、早预警、早处置。

二是进一步加强入境人员的检疫。在对所有入境人员实施全面核酸检测、全程闭环管理的基础上，严格对乘坐高风险航班的入境人员实施“核酸+抗体”的双保险检测，确保应检尽检。同时坚持多病共防，在做好新冠疫情防控的同时，进一步做好流感等呼吸道传染病的防控，严防疫情叠加。

三是进一步加强检测能力建设。针对复通复航可能造成的通关压力，充分考虑入境人员数量变化，做好人、财、物全方位的保障。积极开展科研攻关，加快探索口岸快速检测方法，着力解决管得住与通得快的矛盾，充分发挥实验室技术保障和支撑作用，继续实施全天候“即送即检”制度，确保“检得出、检得快、检得准”。

四是进一步加强联防联控合作。强化与联防联控机制成员单位信息共享，共同做好入境人员检疫、检测、转运、治疗、隔离、留观等全过程的防控措施，严格实施闭环管理；强化与有关国家口岸卫生检疫合作，交流防控经验，从源头降低疫情输入风险。

毕克新向大家特别温馨提示，出入境人员在旅行途中保持个人的良好卫生习惯，如勤洗手、戴口罩，避免与急性呼吸道传染病病人密切接触，出入境时如果发现了有发热、咳嗽、呼吸困难等不适症状，主动向海关申报，并配合海关做好体温监测、医学巡查、医学排查、核酸检测等工作。