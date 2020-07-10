海关总署：暂停23家境外肉类企业产品进口

人民网北京7月10日电 （欧阳易佳）7月10日，国务院联防联控机制就农贸市场防疫与监管相关工作举行发布会。会上，海关总署进出口食品安全局局长毕克新表示，随着境外疫情的快速发展，特别是一些国家“带疫复工”，冷链环节受污染的风险加大。针对近期部分国家肉类水产品企业发生聚集性感染疫情，海关采取了暂停其产品进口等措施。

据毕克新介绍，海关部门目前已暂停德国通内斯、美国泰森、巴西Agra、英国Tulip等23家境外肉类企业产品进口。”不少国家和企业积极配合，这23家企业当中有10家是根据中方的要求，由出口企业自主暂停对华出口。”毕克新表示。

对于如何加强进口冷链食品源头管理，毕克新表示，首先要坚持关口前移。要求向我国出口冷链食品的全部105个国家或地区的政府部门，督促输华食品生产企业完善食品安全生产管理体系，做好预防措施，保证输华食品安全。

“同时，开展远程视频检查。重点检查境外食品安全管理体系运行情况和监管责任落实情况，境外企业食品安全主体责任的落实情况，以及境外官方和企业对联合国粮农组织、世界卫生组织发布的新冠肺炎和食品安全有关指南的执行情况等。”毕克新说。