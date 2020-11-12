国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情

人民网北京11月12日电（记者 杨迪）国务院联防联控机制今日就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。

李斌表示，下一步，国家卫健委将会同有关部门，重点做好六方面工作：一是坚持联防联控、群防群控、群专结合，加强部门政策协调和信息共享，强化疫情防控属地主体责任，落实“四方”责任。

二是强化监测预警。加快推进核酸检测能力建设，在继续做好密切接触者等8类人群应检尽检工作的基础上，进一步开展发热病例、进口冷链食品从业人员、隔离场所工作人员和进口货物从业人员等重点人群以及医疗机构、农贸市场、冷链食品相关环境等的核酸检测，实现早发现、早报告、早预警。

三是完善外防输入措施。会同有关部门严格实施远端防控措施，对入境人员境外核酸检测全覆盖，加大对进口冷链食品的检验检疫力度，开展主动性预防性全面消毒工作，完善隔离医学观察等措施，强化隔离场所工作人员自我防护。

四是优化重点环节防控措施。聚焦学校、养老和残疾人福利等服务机构、农贸市场、医疗机构等重点场所，落实疫情防控的相关制度和措施，严防聚集性疫情发生。同时，引导公众养成戴口罩、勤洗手、保持社交距离等良好的卫生习惯和健康生活方式。

五是加强应急处置。做好应急处置准备，一旦发生疫情后立即启动应急响应，第一时间把疫情控制住。六是加强流感等冬季高发呼吸道传染病和不明原因肺炎监测、预警，加强鉴别诊断，尽早发现新冠肺炎患者，规范开展救治，降低流感等其他呼吸道传染病与新冠肺炎叠加流行的风险。推动中医药全程介入相关疾病预防、治疗、康复全过程，提升防治效果。