国家代谢性疾病临床医学研究中心省级分中心项目建设正式启动

11月7日，“国家代谢性疾病临床医学研究中心省级分中心”项目建设在第三届中国国际进口博览会上正式启动。该项目首期将在全国建设21家省级分中心，并落实代谢性疾病优质诊疗体系在当地的建设。

“为了提高我国代谢性疾病防治的整体水平，我们在全国范围内建设并推广国家标准化代谢性疾病综合管理项目，提供给患者一站式的诊疗服务；并通过建立移动互联平台，检测数据多中心共享，实现线上线下、院内院外多重获益的诊疗模式。”中国工程院院士、国家代谢性疾病临床医学研究中心主任、上海市医药卫生发展基金会理事长宁光院士表示，“省级分中心项目建设是国家代谢性疾病临床医学研究中心下一个阶段的关键部署，将促使我国代谢性疾病防治的整体水平再上一个新台阶，开创‘患者-医生-医院-社会共赢’的治疗新模式，对于最终降低我国代谢性疾病和各种并发症的患病率、提高相关疾病领域的诊疗水平至关重要。我们也希望，中国对于治疗新模式的探索，能为全球防治慢性代谢性疾病提供宝贵经验和成功案例。”

作为国家代谢性疾病临床医学研究中心创新网络体系的重要组成部分，省级分中心项目建设面向国家和区域临床医学科技创新需求，在国家中心的指导、管理和支持下，协同国家中心开展临床研究、学术交流、人才培养、成果转化和推广应用。上海交通大学医学院附属瑞金医院作为国家中心的承担单位，负责主持分中心的认定工作，并按照统筹规划、优势互补、双向选择、持续发展的要求，在全面考察申报分中心建设依托单位的业务水平、研究能力等方面的基础上建设省级分中心。

“省级分中心项目建设将紧密结合代谢性疾病防治的发展现状和趋势，组建全国性的代谢性疾病临床研究协同网络，制定以患者为中心的代谢性疾病标准化诊疗指南，推广代谢性疾病标准化诊疗方案。”上海交通大学医学院附属瑞金医院内分泌代谢科主任王卫庆表示，“随着省级分中心项目建设的不断推进，将有更多偏远地区的患者能够共享代谢病治疗一体化的成果，这些地区的患者不出省就能享受到与北京、上海等地的大医院同等的优质诊疗水平。”

礼来中国总裁兼总经理季礼文表示：“秉承‘根植中国，服务中国’的理念，礼来将一如既往地支持中国代谢性疾病临床医学研究的进步，将‘礼来全球健康’项目引入中国，积极和政府、协会、学会等社会各界携手合作，汇聚力量，赋能基层，助力慢病的防治与管理，助力‘健康中国2030’建设。”