直播预告：预见光明—糖尿病视网膜病变的诊断与治疗

据统计，我国是全球20-79岁糖尿病患者最多的国家，其中糖尿病视网膜病变的患病率为23%，也就是说有超过五分之一的糖尿病患者会并发视网膜病变。

糖尿病视网膜病变在早期通常没有症状。随着病情的发展，可能发生包括：飞蚊症、视野模糊、复视、视野缺失、视力下降等症状，晚期患者可能失明。糖尿病视网膜病变是成年人中可预防性失明的最常见原因，需要得到更多糖尿病患者及其家属的重视。

2020年11月13日周五 14:00-15:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请温州医科大学附属眼视光医院眼底病中心执行主任吴荣瀚教授做客演播室，为大家进行糖尿病视网膜病变防治方面的健康科普直播，千万不要错过。

专家简介：

吴荣瀚，温州医科大学附属眼视光医院主任医师、中国医师协会视觉修复学组委员、温州眼视光医院眼底病中心执行主任、教研室主任。

个人年眼底手术1900台，单日最高完成24台玻切。

发表SCI论文十余篇、主持浙江省自然科学基金、获省科技进步三等奖一项，手术视频入选万方数据库。

入选浙江好人榜、获评温州市医德模范、温州市身边的雷锋、温州市百佳新居民，浙江省千名好支书，曾担任中国援中非医疗队队长。

擅长：治疗各种难治性玻璃体视网膜疾病，特别是多次复发视网膜脱离、术后未闭合黄斑裂孔、复杂糖尿病性视网膜病变、高度近视黄斑劈裂（裂孔）、PCV、出血性视网膜脱离、晶体脱位、玻璃体混浊、复杂白内障、各类黄斑病变、眼外伤二期处理及飞蚊症FOV治疗。

糖尿病视网膜病变可预防、可干预

糖尿病患者在医师指导下进行血糖管理、血压控制、血脂调节等治疗，可以减少糖尿病视网膜病变危险因素。同时配合生活方式的改变、良好的营养支持，适当的运动等，能够预防、延缓疾病的发生。注意进行定期的眼科检查、早期干预视力问题，可以有效预防视力丧失。

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