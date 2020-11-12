妇幼营养助力构建强大公共卫生体系 2020妇幼营养学术年会于日前召开

11月6-7日，由中国营养学会指导，中国营养学会妇幼营养分会主办，江苏省营养学会、南京医科大学公共卫生学院协办的“中国营养学会2020妇幼营养学术年会”在江苏南京举行。会议以“学术支撑，科普前行，妇幼营养助力构建强大公共卫生体系”为主题，围绕妇幼人群健康生活方式、健康饮食理念、良好饮食风尚以及营养科普知识和技能等话题展开讨论。

构建强大卫生体系 聚焦妇幼营养健康

“构建起强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供有力保障”是党的十八大以来，党和国家领导人对卫生健康工作提出的新要求。国务院办公厅日前印发的《国民营养计划(2017-2030年)》中称，营养是健康的重要物质基础，国民营养事关全民健康、国民素质提高和社会经济发展。其中“生命早期1000天营养健康行动”是《计划》中首个重大专项行动。《计划》提出要重视开展孕前和孕产期营养评价与膳食指导，实施妇幼人群营养干预计划，培养母乳喂养率，培养科学培养行为。

中国营养学会妇幼营养分会不忘初心，牢记使命，认真落实国民营养计划，推动生命早期营养行动。“让每一个孕妇、乳母和婴幼儿都能得到可靠的、及时的营养健康指导，是我们的愿望、任务和使命。”中国营养学会妇幼营养分会主任委员汪之顼在发言中说到。尤其是广大基层民众的妇幼人群的膳食营养健康，是妇幼营养分会工作的着重点和努力的方向。汪之顼表示。

开展多形式宣传教育 提高妇幼营养健康水平

《健康中国行动（2019-2030）》之妇幼健康促进行动中明确表示妇女儿童健康是全民健康的基础。实施妇幼健康促进行动，是保护妇女儿童健康权益，促进妇女儿童全面发展的重要举措，有助于从源头和基础上提高国民健康水平。

为了积极响应和贯彻《健康中国2030规划纲要》精神，依据《国民营养计划(2017-2030)》指引方向，以灵活多样的形式开展“生命早期1000天营养健康行动“，妇幼营养分会2017年初以来，陆续开展相关专业培训和健康宣教发动活动，受到全国妇幼健康同行的高度关注。

如每年度的妇幼营养学术年会是行业内较为权威的学术交流活动，以及基层培训、宣教也受到了基层医生的广泛关注，据统计，2018-2020年，妇幼营养分会共举办基层医院孕期营养门诊技能培训16期，参加培训人员6000余人；另外，妇幼营养分会举办的妇幼人群膳食设计营养大赛项目，培养和锻炼一批妇幼营养保健人才；同时，通过开展全民营养周、母乳喂养周等活动，妇幼营养分会将营养健康理念送到基层、落到实处。在未来，中国营养学会妇幼营养分会将继续积极践行学会宗旨，履行职责担当，提高妇幼营养水平，助力我国构建强大公共卫生体系。

据悉，中国营养学会主要领导、部分常务理事和理事以及中国营养学会妇幼营养分会委员以及来自全国各地的妇幼营养专业人员参加了本次会议。