王笑频: 固本强基，推动中医医院高质量发展

新华网北京11月11日电（刘映）近日，中国医院协会中医医院分会举行换届选举，中国中医科学院广安门医院党委书记王笑频当选第二届委员会主任委员。

面对新冠肺炎疫情，中西药并用是中国疫情防控的关键和亮点，也是中医药传承精华守正创新的生动实践。中医医院高质量发展的主要路径有哪些，如何进一步提升中医药的核心竞争力？中医医院分会未来会有哪些新举措？针对公众关注的问题，王笑频进行了详解。

示范引领，提升中医院现代化管理水平

“中医医院分会是中国医院协会唯一一支立足于中医医疗机构、代表中医药行业声音、以提升医院管理为职能的专业组织，承担着中医医院管理工作交流平台和联系各方纽带的职能与作用，是贯彻落实中西医并重、深化医疗卫生体制改革的生力军，也是促进中医医院现代化管理水平提升的主要阵地，应该责无旁贷地为建立具有中医特色的现代医院管理制度做出应有的贡献。”王笑频说，下一步将从以下几个方面推进分会工作：

一是凝聚一个品牌。中医医院分会学术年会和中医医院院长论坛是我国中医医院管理行业最具权威性和影响力的年度盛会之一，将从规模、内涵、延展性、辐射度等方面着手，通过线上线下相结合、副主委轮值论坛主席等方式进一步扩大其影响力，将其打造成为中医药领域最具影响力的医院管理品牌论坛。

二是稳抓两项工程。“扎根工程”以对口帮扶和精准扶贫为主要目标，对四川、内蒙、山西、云南、贵州等地区进行对口帮扶和精准扶贫，以提供中医医疗技术、产业技术指导作为工作重点，促进优质医疗资源下沉；“扬帆工程”以对接海内外知名医疗机构为主要目标，借鉴现代先进管理制度，以互访交流、平台建设、项目合作作为工作重点，在新的起点上形成中西并重的品牌示范。

三是打通三个关键。以中医医院发展过程中效率、效益、效能的提升放大为核心关键，围绕现代医院管理制度建设、医保支付方式改革、中医特色优势发挥、中医医院文化建设等建立长效机制，深入开展系列专题研讨和政策调研，形成政策报告报送中医药管理部门作为政策制订参考，服务政府决策需要。

四是形成四个示范，围绕中医医院优势化、差异化、高质量发展，中西医双核驱动，临床、科研、教学、文化提升，中医特色现代医院管理制度建设等，着力打造示范中医医院、示范管理制度、示范培训基地、示范改革项目，通过举办全国中医医院院长培训班、青年骨干管理人才培训班等，逐步提升全国中医医院建设水平。

多措并举，增强中医院百姓就医获得感

中国中医科学院广安门医院作为中医药系统的“国家队”，从新中国成立初期的乙脑，到SARS、甲流，再到新冠肺炎疫情，广医人从未缺席，始终用实际行动践行大医精诚，用仁心仁术诠释杏林春暖。下一步，广安门医院将继续发挥引领作用，联合中医医院分会其他副主委及常委单位，带领各委员单位，加强党建引领，谋划和完善医院发展战略，统筹和布局各区域医院特色优势，促进医院内涵建设和高质量发展，提升中医药服务能力和水平，增强人民群众就医获得感，在促进中医药传承创新发展中展现主委单位的担当和作为。

在如何推动中医医院高质量发展方面，王笑频提出几点举措:

一是发挥党委领导作用，打造党建“新格局”。全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，坚持公益性质、突出中医特色；创新党建模式，促进党建工作与协会发展深度融合、相互促进；加强医院文化建设和医德医风建设，提高医院凝聚力。

二是引入现代管理手段，助力发展“加速度”。坚持中西并重的基础上，建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，注重治理水平、行业影响、服务效应、发展效能、社会形象等全方位的品牌建设和机制创新，让中医医疗机构成为为维护人民健康、促进经济社会发展的主力军，在新的历史起点上再出发，把传承创新发展中医药事业的美好蓝图转化为生动实践。

三是强化业务特色，做大做强“基础盘”。发挥中医特色，提升人民群众就医获得感，以制度建设规范保障医疗服务质量提升，以重点专科建设为抓手提升中医药服务水平，以满足患者需求为导向提供全方位医疗服务；立足传统优势，不断释放科研新动能，以科研平台搭建为契机提高新药研发水平，以解决临床问题为导向开展中医特色科研，以名老中医学术思想传承为目标创新科研模式；拓宽培养思路，构建多维度人才培养体系，以需求为导向，培养多层次、复合型中医人才；以中医药发展规律为遵循，培养专业化中医人才；以中医全球化为目标，培养国际化中医人才。