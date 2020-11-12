新华社天津11月10日电题：张伯礼：用“中国方案”抗击疫情

新华社记者宋瑞、栗雅婷、张建新

在9日“英雄的人民 人民的英雄”——全国抗击新冠肺炎疫情先进事迹报告会上，刚刚从武汉回来的张伯礼脸上洋溢着微笑，“我去武汉市中医医院，他们写了个大横幅，欢迎张伯礼回家，我感到很亲切，就像是回家的感觉。”

“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼，通过中西医结合、中西药并用，将“中国方案”应用于抗击疫情中。

这位召之即来、来之能战、战之能胜的“人民英雄”，心中最惦念的永远是患者。他说自己每两个月就会去一趟武汉，因为那里有正在康复的病人，希望他们彻底治愈，回归正常生活。

不负人民 一切为了救人

“国有危难时，医生即战士。宁负自己，不负人民！”他在抗击“非典”时立下的铮铮誓言在新冠肺炎疫情发生后又一次兑现。

1月27日，农历大年初三，正在天津指导疫情防控工作的张伯礼临危受命飞赴武汉，作为中央疫情防控指导组专家组成员投身抗疫最前线。

然而，在武汉超负荷的工作下，张伯礼胆囊炎发作，并于2月19日接受了微创胆囊摘除手术。他调侃道，“这回我把胆留在了武汉，更加与武汉市民肝胆相照了。”

有人问他，为什么不从一线撤回？“武汉一线的工作还需要我，不可能撤回。我就是去给人治病的，自己得病是关键时刻掉链子，不值得说。但是病了怎么办？赶紧手术，继续上前线战斗，这是理所当然的事。”张伯礼说。

手术后，医生要求他至少休息两个星期，张伯礼却说：“多给点药，住院一个星期就行。”

在今年全国中小学生的“开学第一课”上，张伯礼动情地说：“中医把胆叫‘胆腑’。胆者，中正之官，决断出焉。胆虽然没了，但做决断的勇气不能少。”

肩负使命 提出抗疫的“中国方案”

初到武汉时，疫情形势正值最严峻的时刻。医院里人满为患，各类患者交织在一起，极易交互传染。

深入了解情况后，张伯礼和专家组认为，要迅速采取措施，对疑似、发热、密接和确诊四类人，进行分类管理、集中隔离。还要采用“中药漫灌”的方式，让患者普遍服用治湿毒疫的中药汤剂。

在张伯礼看来，整建制承包方舱医院，按中医的理论指导治疗，可以观察出中医药疗效特点和规律，更好指导治疗。2月12日，他率来自天津、江苏、湖南、陕西、河南等地的350余名医护人员组成中医医疗团队，进驻武汉市江夏方舱医院。

看舌象、摸脉象……张伯礼白天指导临床会诊巡查病区，晚上召集会议研究治疗方案。此外，怎样设置床位、床位间距留多少、空气循环问题、患者吃饭情况……他都要亲自考察过问。

许多医生劝张伯礼好好休息，“老爷子干活太拼命了，每天少的时候就睡一两个小时。”但他依旧“我行我素”。

在这位“无胆英雄”的推动下，中医药全过程介入新冠肺炎救治。武汉16家方舱医院累计收治患者超过1.2万人，每个方舱医院都配备了中医药专家，同步配送中药方剂，中药使用率达90%。

截至3月10日休舱，江夏方舱医院总共收治的564名患者中无一例转为重症，无一例复阳。3月19日，武汉新增确诊病例、新增疑似病例、现有疑似病例首次全部归零，这一天也恰逢张伯礼72岁生日，“‘武汉清零’对我就是最好的祝贺了”。

载誉归来 “人民英雄”时刻坚守

中西医结合，中西药并用，在新冠肺炎疫情防控过程中，中医药人守正创新、传承精华，交出一张漂亮的答卷。

疫情期间，国家中医药管理局先后与意大利、德国、日本等几十个国家和地区交流中国的中医药诊疗方案、有效方药和临床经验。

截至目前，连花清瘟胶囊已在加拿大、印度尼西亚、巴西等多个国家和地区获得上市许可。张伯礼也在几十场海外连线中，分享中国抗疫经验。

“病毒没有国界，疫情不分种族，2020年人类有个共同的心愿，就是尽快战胜疫情。”张伯礼说。

今年9月，张伯礼被授予“人民英雄”国家荣誉称号。面对荣誉，他填了一首词——《人民才英雄》，词中写道：“白甲十万，战‘疫’三月酣。江城生死皆好汉，数英雄独颜汗。”

如今，张伯礼还会来到天津中医药大学第一附属医院出诊。身穿白大褂的他，一如往常步履矫健、面带微笑地走进诊室。“要把荣誉珍藏起来，化作一种精神和力量，更加努力地工作。”