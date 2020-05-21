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中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼代表：

抗疫战场就是履职阵地

本报记者 张 洋 靳 博

2020年05月21日07:42 来源：人民网－人民日报

　　年逾古稀，依然逆行出征；突发疾病，坚持奋斗在一线；参与中医方舱医院组建；多次受邀与海外视频连线，为全球抗疫提供中国“药方”……他就是全国人大代表、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼。张伯礼代表说，抗疫战场就是履职阵地，他要用抗疫战果为中医药现代化助力。

　　1月26日，大年初二晚上，张伯礼突然接到通知，要求加入中央疫情防控指导组、飞赴武汉。他没有半点犹豫，立即投入“战斗”。

　　根据走访医院获得的信息，张伯礼果断提出，应该对集中隔离人员采取中药治疗，这样既能避免错过治疗时机，也能安抚患者情绪。中央疫情防控指导组采纳了这一建议。“经过深入研究，我们判断这次新冠肺炎属于湿毒疫，脑子里始终就在琢磨治疗的方子。”张伯礼说，鉴于患者病因、病情的相似性，采取了“中药漫灌”的治疗方式，第一次发放3000余份中药汤剂，两三天后不少人症状明显减轻。

　　2月12日，张伯礼率领中医医疗团队进驻武汉江夏方舱医院，两天后开始接收病人。江夏方舱医院最大特点是实行中医药全覆盖，所有病人全部服用中药，并配以穴位按摩、艾灸等中医辅助治疗手段。到3月10日江夏方舱医院正式休舱时，收治的564名患者无一例转为重症。

　　那段时间，指导临床、查看病患、开方制药……张伯礼不分昼夜高强度工作，导致胆囊炎发作、疼痛难忍。2月19日，张伯礼做了胆囊摘除手术。“仗正在打，我不能躺下”，术后没几天，张伯礼便重新投入战斗，一直工作到4月16日返回天津。

　　推动中医药现代化、呵护百姓健康是张伯礼的不懈追求。他学医行医数十载，忙科研、忙治病；当选全国人大代表后，他积极为中医药现代化发声，常年走访医院、企业、研究院所，提出的很多意见建议都得到了有关部门的重视和采纳。“拿中医药法来说，从呼吁立法到立法调研，从法律草案起草到全国人大常委会的三次审议，直至表决通过，我全程参加了。”张伯礼说。

　　今年全国两会，张伯礼的履职还是离不开中医药。“把中医药融入传染病防治体系，融入重大疾病救治体系，我们的医疗体系会更加完善，老百姓的健康会得到更好的保障。”张伯礼说。

　　“人大代表人民选，人大代表为人民”。与人民群众同呼吸、共命运，运用专业知识办实事、解难事、做好事，张伯礼用自己的行动践行了人大代表的使命担当。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月21日 15 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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