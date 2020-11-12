必须正视“儿科医生荒”

前不久，安徽一医院儿科10名医护人员，因绩效考核过低，以科室名义联名打报告，要求集体转岗，引发舆论关注。据媒体报道，不少儿科医生反映，基层儿科医生多年老问题仍然存在，职业环境不容乐观，加之疫情又带来“儿科遇冷”的新情况，儿科医生的职业压力前所未有。

孩子是家庭的未来，是社会的希望。按理说，儿科应该更受重视，儿科门诊和儿科医生都应该更“吃香”才对，为何还会出现医生转岗、儿科医生荒这样的困局呢？

总结来说就一个字“难”，儿科医生太难了。儿科被称为“哑科”，诊治一名儿童无疑要比诊治一名成人付出更多精力、耐心和时间。同时，儿童处于生长发育阶段，在使用药品和检验检查方面较之成人有更多的禁忌，且要尽量避免手术、慎用药物，这就需要医生水平更精湛，同时承受更高的医疗风险。工作又难又累，但在多数医院的现行分配体系下，儿科医生待遇却往往处于“末流”。压力大、超负荷、风险高、待遇差……多种因素叠加，导致许多医生不愿去儿科工作，医学圈更流传着“金眼科，银外科，马马虎虎妇产科，千万别干小儿科”这样的调侃。

从某种意义上说，儿科弱则儿童弱。从整个社会发展看，儿科建设意义重大。但一个不容忽视的现实是，儿科医生人才颇为紧缺。有人说，儿童医院挂个号像春运、看个病像打仗。每到流感高发季节，儿科诊室人满为患、一号难求甚至成为常态。有数据显示，2019年我国每万名儿童仅对应4名儿科医生。同时，儿科医生流失率持续走高，年轻医生的流失比例也相对较高，实在令人担忧。

分析来看，儿科医生增量不足，出现“不愿去”，存量流失，出现“留不住”，根本上说明儿科领域缺乏吸引力。想打破困局，首要问题就是如何提高儿科的吸引力，改变儿科医生的弱势地位。为此，最关键、最实际的，还是要尽快提升儿科医护人员薪酬待遇福利水平。只有以更专业、更细化的标准衡量儿科医生的工作，给之以更合理的薪酬待遇、更高的社会认同，才能让儿科医生愿意留下来，让更多人愿意走进去。此外，有关部门、高校也要在专业培养、人才供给上下更大功夫，从建设投入、政策激励、制度保障等多方面入手，加强儿科资源全流程输出。只有实现儿科医生进得来、留得住的良性发展，才能更好守护孩子的健康，为家庭幸福、民族未来创造更强健的明天。 （张冬梅）