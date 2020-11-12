拜耳与多家国内合作伙伴集中签约

近日，拜耳与上药控股、国药集团等多家国内知名企业举行签约仪式，拓展国内合作朋友圈。除上药控股和国药集团外，与拜耳签约的合作伙伴还有仙乐健康、江南大学和微康生物等。

据拜耳有关负责人介绍，凭借在生命科学领域的专长，拜耳在医疗健康方面，通过加速研发创新、扩大外部合作、赋能精准诊断、推进互联网医疗、提升公众健康素养等五大重点举措，全面助力“健康中国”建设。此外，在公共卫生防疫和农业领域，拜耳也积极承担企业社会责任，为支持中国公共卫生防疫能力建设、助推中国实现“乡村振兴”的宏伟目标积极努力。