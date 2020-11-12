脸上长痤疮痈疖囊肿怎么办？靓汤有料

Q：脸部长了痤疮痈疖囊肿，怎么调理？听闻炖蝎子很好，具体怎么做？

答：痤疮的形成，与火（实、虚）、湿、瘀等均有关联，首先需要改善生活规律，多吃应季的新鲜蔬菜水果。痤疮饮食宜避免高糖、高脂、牛奶、煎炸、刺激等食物，故汤水宜清淡不宜高汤。脸上长了痤疮痈疖囊肿，需要先至医院专科进行辨证治疗，不要自己随便寻求偏方。

蝎子是一种带有毒性的中药材，具有息风镇痉，攻毒散结，通络止痛的功效，可用于口眼歪斜、风湿麻痹、痉挛抽搐、恶疮肿毒等症。读者了解的应该就是对于蝎子治疗恶疮肿毒的功效，蝎子煲汤的话可搭配薏苡仁、赤小豆、土茯苓等，干品用量3~6g，鲜品可加倍。