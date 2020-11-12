共享高蛋白质和氨基酸 特制面豉酱蒸鱼腩

面豉酱含有丰富的蛋白质、氨基酸和食物纤维，甜味可以调起鱼腩的鱼脂肪鲜味。

材料：鲩鱼腩350克，面豉酱40克，豆豉5粒，陈皮1/3瓣，葱丝、蒜蓉、盐、糖、麻油、花生油各适量。

做法：鱼腩刮去黑色内膜洗净沥干水分后切成件状，加入少许花生油、盐涂匀全身腌制备用；豆豉用钵锤烂备用；把面豉酱、蒜蓉、陈皮、豆豉和糖在碟面一起拌匀，加少许水后在锅中蒸5分钟后取出放凉，取新碟把鱼腩摆上碟，将面豉酱平均抹于鱼面，放入蒸炉蒸8分钟，取出，放葱丝，淋上麻油即成。

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