心脏病发作时用力咳嗽能救命？ 会导致病情加速恶化
不知从什么时候开始，朋友圈里流行这样一种急救方法：当心脏病发作时或心脏停跳前，用力咳嗽能救命。这究竟是真是假？
首先，为何会产生“用力咳嗽能救命”的说法？
有研究人员指出，在心跳骤停时，病人的血液循环会突然停止，在心脏骤停发生前猛烈地咳嗽会增加胸廓内部的压力，能对心脏起到直接的按摩作用。
用力咳嗽可使胸腔内压、腹腔内压升高，增加静脉回流，促进血液从肺静脉输送到左心房，压迫心脏和大血管，让血液快速从心脏排出。这就是所谓“用力咳嗽能救命”的理论基础。
的确，偶尔有医生会用到这一方法。例如做心脏造影时，医生在给患者冠脉注射造影剂后，可能会导致患者心动过缓。此时，有的医生会让患者用力咳嗽，使心跳加快。
需要注意的是，这一操作必须在医生指导下进行，如在没有专业医生的情况下，是不建议使用“用力咳嗽”来救命的。
但在现实生活中，大部分人的心脏骤停是很难被预知的，即使有几秒钟眼前发黑的症状出现，但此时就算咳嗽有效，意识也已接近丧失，患者难以控制自己。
常见的心脏病，包括冠心病、心绞痛、心肌梗死。绝大部分猝死是由心肌梗死或心绞痛导致的。若由于心绞痛或心肌梗死引起了胸痛，那么剧烈咳嗽会增加心肌耗氧量，进而加重心绞痛、心肌梗死的程度，反而会加速病情恶化，甚至加速死亡。
当心绞痛或心肌梗死发作时，正确的做法是第一时间让患者保持一个舒服的体位，如果血压不低，可以含服硝酸甘油；如果血压偏低，可以含服速效救心丸。此时如果患者是心绞痛发作，含药后能缓解，缓解后需尽快将其送去医院进行治疗。如果患者是心肌梗死发作，含药后也不能缓解症状，则必须拨打120。此时只有把患者送到医院，开通血管后，病情才能稳定。
此外，有时用力咳嗽还会直接导致晕厥，咳嗽致晕厥占成人晕厥总数的2.6%，引起晕厥的主要机制是咳嗽导致脑血流量减少。
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