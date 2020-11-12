国家卫健委：11月11日新增确诊病例15例 其中本土病例1例（在天津）

人民网北京11月12日电（记者 杨迪）据国家卫生健康委官网消息，11月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例，其中境外输入病例14例（上海4例，四川4例，陕西2例，天津1例，内蒙古1例，福建1例，广东1例），本土病例1例（在天津）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者829人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例368例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例3654例，累计治愈出院病例3286例，无死亡病例。

截至11月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例413例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例81252例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86299例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者871822人，尚在医学观察的密切接触者16817人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（均为境外输入）；当日转为确诊病例5例（境外输入4例）；当日解除医学观察49例（境外输入25例）；尚在医学观察无症状感染者728例（境外输入457例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6037例。其中，香港特别行政区5407例（出院5159例，死亡108例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区584例（出院528例，死亡7例）。

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