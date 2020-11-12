本土病例相继出现 疾控提醒这些防疫知识该复习了
编者按：近期，新疆喀什、天津、上海、安徽相继出现本土新冠肺炎确诊病例。目前我国已进入冬季，而秋冬是流感等传染病高发季，面对新冠与流感“双流行”风险，上海疾控中心提醒大家，关于新冠肺炎的这些知识点可以拿出来温习了。
新冠肺炎的临床表现是什么?
新冠肺炎以发热、干咳、乏力为主要表现。部分患者以嗅觉、味觉减退或丧失等为首发症状，少数伴有鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等症状。轻型患者可表现为低热、轻微乏力、嗅觉及味觉障碍等，无肺炎表现。部分患者在感染新型冠状病毒后可无明显临床症状。患者大多预后良好，少数病情危重，多见于老年人、有慢性基础疾病者、晚期妊娠和围产期女性、肥胖人群。
出现可疑呼吸道症状时怎么办?
1.及时就诊，根据医生建议进行治疗，就诊时患者和陪护人员均需要佩戴口罩。
2.如有可疑流行病学史，应主动告知医务人员，前往医院途中尽量避免乘坐地铁、公交等公共交通工具。
3.生病期间尽量避免前往人群聚集的场所，不带病上班、上课，确需外出时要佩戴口罩。
4.在咳嗽或打喷嚏时用纸巾、毛巾或肘部掩住口鼻。
5.经常用肥皂和流动水洗手，及时清理被污染的区域和物品。
6.如出现高热不退、呼吸困难等症状，及时至医院开展进一步治疗。
新冠肺炎预防措施有哪些？
虽然我国新冠肺炎疫情防控已进入常态化阶段，但仍不能放松警惕，在日常工作生活中，需牢记防疫“三件套”、做好防护“五还要”。
防疫“三件套”：戴口罩；保持1米社交；做好个人卫生。
防护“五还要”：口罩还要继续戴；社交距离还要留；咳嗽喷嚏还要遮；双手还要经常洗；窗户还要尽量开。
如近期曾去过中高风险地区，或接触过来自中高风险地区人员，或曾与新冠肺炎确诊、疑似病例有接触史，应主动报告卫生部门，并进行健康监测和新冠病毒检测。
此外，冬春季是呼吸道传染病的流行季节，应避免近距离接触有流感样症状的患者；婴幼儿和儿童、老年人群、慢性病患者、医务人员、公共场所从业人员等重点人群可通过接种流感疫苗、肺炎球菌疫苗来进行预防。
口罩佩戴指引
1.有发热、鼻塞、流涕、咳嗽等症状的人员及相关陪同人员，赴医疗机构就诊或前往公共场所(场合)时，必须佩戴口罩。
2.相关从业人员在岗期间，依据执业规范和有关规定，必须佩戴口罩(包括医疗机构医务人员、公共服务行业从业人员、从事疫情防控相关工作人员等)。
3.乘坐轨道交通或长途客车，进入医疗机构、福利机构及学校等国家有明确要求的场所，必须佩戴口罩。
4.年老及体弱者、慢性疾病患者外出时，建议佩戴口罩。
5.提倡个人随身携带口罩，在密闭空间内、人群密集区、需要与他人密切接触时，建议视情况佩戴口罩。
正确洗手方法
“洗手”是指使用洗手液或肥皂以及流动水洗手。正确洗手可以有效预防流感、手足口病、感染性腹泻等多种传染病。洗手时需采用正确洗手方法，洗手时长不少于20秒。七步洗手法温习一下。
第一步 内
掌心相对，手指并拢相互揉搓；
第二步 外
洗背侧指缝，手心对手背沿指缝相互揉搓，双手交换进行；
第三步 夹
洗掌侧指缝，掌心相对，双手交叉沿指缝相互揉搓；
第四步 攻
洗拇指，手握另一手大拇指旋转揉搓，双手交换进行；
第五步 大
洗指背，弯曲各手指关节，半握拳把指背放在另一手掌心旋转揉搓，双手交换进行；
第六步 力
洗指尖，弯曲各手指关节，把指尖合拢在另一手掌心旋转揉搓，双手交换进行；
第七步 腕
洗手腕、手臂揉搓手腕、手臂。（来源：上海疾控中心微信公众号）
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