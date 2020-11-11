撸猫后莫名长出肿块？猫抓病了解一下

“喵星人”很萌，撸猫很愉快，但各位“铲屎官”要警惕因此染病。

近日，深圳一名9岁女孩和猫打闹时，左手中指和左前臂被猫抓出血痕，当时并无大碍。但过了一段时间，小姑娘的左手中指出现红疹子，大约一个月后，左上臂和胳肢窝下出现肿块。经检查，小姑娘被确诊为感染了猫抓病。

喜欢养猫的人都有感染风险

猫抓病，全称猫抓病性淋巴结炎，是一种感染性疾病。“猫抓病是由巴尔通体细菌感染引起的疾病，这种细菌主要存在于猫身上，通常不会引起猫生病。但是人被猫抓伤或者咬伤后，这种细菌就可能从伤口进入人体而导致感染猫抓病；被猫身上的跳蚤叮咬也有可能感染猫抓病；被感染这种细菌的猫舔了伤口或眼睛同样有可能感染猫抓病。”首都医科大学附属北京佑安医院感染综合科副主任医师李侗曾说。

2015年，《中国媒介生物学及控制杂志》刊发的一项在北京开展的流行病学调查显示，猫的巴尔通体血清抗体阳性率为39.4%。随着饲养猫等宠物日益增多，猫抓病呈逐年上升趋势。

李侗曾称，据文献报道，我国至少有十几个省市报道过猫抓病案例。有报道称，全球每年报告的猫抓病案例超过4万例，美国疾控中心估计美国每年有1.2万例猫抓病病例，其中大约500人需住院治疗。李侗曾表示：“由于缺乏特异症状，大部分医疗机构也缺乏相应检验手段，所以不排除很多猫抓病患者被漏诊或者误诊。”

“喜欢养猫的人都有感染猫抓病的风险。”李侗曾说，小猫比大猫更易传播猫抓病，身上有跳蚤的猫携带巴尔通体的概率更高，喜欢和猫打闹，经常被抓伤咬伤的人感染风险更高，喜欢被猫舔的人也比较容易感染。

免疫功能低下人群尤其要当心

据悉，从被猫抓伤到发病，猫抓病的潜伏期一般为3—10天，少数病例可长达数月甚至超过1年。

西南医科大学附属医院感染科主治医师肖科等人的一项研究显示，猫抓病患者发病前多有被猫抓、咬或密切接触的病史。猫抓病的常见症状是，感染后3—7天在猫抓咬处局部出现红斑性丘疹，疼痛不明显，少数丘疹转为水疤或脓疤，偶可穿破形成小溃疡，经1—3周留下短暂色素沉着或结痂而愈。感染猫抓病后，患者的局部淋巴结会出现肿胀或肿痛，最常见部位是头颈部和手臂周围的淋巴结肿胀，也就是腋窝和头颈部淋巴结，其次是大腿根部的腹股沟淋巴结肿大。

此外，有大约一半的猫抓病患者会有发热、头痛、疲劳等不适感，还可能有厌食症状。一些严重病例会有意识模糊、视觉障碍、肝脏功能异常等。“大部分猫抓病患者的症状并不严重，但恢复起来比较慢，需要几周至几个月时间恢复正常，尤其是淋巴结肿大恢复比较慢。”李侗曾说。

免疫功能低下人群尤其要当心，例如肿瘤患者、艾滋病患者、器官移植后使用免疫抑制药物人员以及糖尿病人群感染猫抓病后可能病情加重。

李侗曾还强调，在儿童当中，猫抓病可能导致长期反复发热却迟迟不能确诊。

正规治疗减少后遗症风险

猫抓病属于自限性疾病，通常靠机体调节就能控制病情发展。

“一般来说，如果只有皮肤和淋巴结的局部症状，免疫功能正常的人可以不用抗生素治疗而自愈。不过，只要患者因有症状就诊，医生一般都会开抗生素治疗。”李侗曾表示。

研究证明，抗生素治疗可以让患者症状更快消失，一般选择阿奇霉素治疗，疗程5天，也可以用多西环素、利福平、环丙沙星等。李侗曾告诉记者，如果免疫力低下或症状比较严重，可使用利福平、阿奇霉素等抗生素联合用药抗感染治疗，儿童也可以使用复方新诺明等治疗。如果有淋巴结化脓则可以穿刺抽吸脓液治疗。

医生建议，猫抓病患者应及时到正规医疗机构进行治疗，从而减少发生全身性疾病或远期后遗症的风险，比如心内膜炎、脑病，肝脾肉芽肿、肾小球肾炎等。

李侗曾表示，预防猫抓病有几点注意事项：避免被猫抓伤咬伤；不要让猫舔自己眼睛、口唇、伤口和黏膜部位；接触猫后立刻洗手，洗手前不要揉眼睛、摸口鼻或伤口；如果猫身上有跳蚤尽早处理。

另外，如果被猫抓伤咬伤或舔了眼睛、口唇及其他伤口或者黏膜，要及时用流动水和肥皂水清洗。“免疫力低下人群和有心脏瓣膜病的人尽量避免接触猫，尤其是不到1岁的猫。”李侗曾强调。（实习记者 代小佩）