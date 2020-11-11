随着年纪增长，很多人说话的声音跟以前不一样了，变得低沉甚至嘶哑。日本山王医院东京咽喉中心教授渡边雄介表示，人们的发声功能从30岁就开始慢慢衰退，这主要是由于声带及其周围肌肉衰退所导致的。

说话时，呼气从声带的细小缝隙通过，振动声带发音，声音通过喉咙、口鼻时产生共鸣，就发出了每个人独一无二的话音。如果声带及周边肌肉老化松弛，就不能很好地产生振动及共鸣，势必影响发声功能，严重时让人感到发声困难。出乎意料的是，声带老化除了影响发声外，甚至会增加跌倒和罹患肺炎的风险。这是因为，声带还有遮盖气管的作用，可以保证肺部充足吸气，保持上身稳定，走路一旦脚滑可以及时发力纠偏，避免跌倒。此外，气管如果不能严密遮盖，进食时就容易让食物掉入气管，引发呛咳甚至异物性肺炎。

日本东京咽喉诊所品川耳鼻喉科主任楠山敏行表示，中老年人声带多有不同程度的萎缩，从而出现男声女化和女声男化现象，即男子声音变得尖锐，女子声音变得低沉。这种不良状况可以通过锻炼声带及周围肌肉来改善，并且从什么年龄开始都不晚。他认为，唱歌是锻炼声带有效的方法，经常唱歌的人声带老得慢，但注意不要扯着嗓子唱高音，反而是伤害。渡边也介绍了一套可以起到锻炼作用的“呶-呶发声法”：微微张嘴，发音呶(音náo)，从低音逐渐升到高音，然后再从高音逐渐降到低音，上上下下为一遍，一次做10遍，一天做3次左右。除此之外，良好的生活习惯也有助延迟声带的老化：平日里要注意多喝水，可以润泽声带表面的黏膜；还要注意少吃高脂食物、少喝碳酸饮料，以免引发胃酸逆流，腐蚀损伤声带和咽喉表面黏膜，导致声带加速老化。▲ （姚力杰）