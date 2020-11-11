安徽颍上确诊病例共有34名密接者 17名本地的检测结果全部为阴性

人民网阜阳11月10日电（韩震震）11月10日下午，阜阳市新冠肺炎疫情防控应急指挥部在安徽省阜阳市颍上县举行新闻发布会，针对颍上县确诊一例上海关联新冠肺炎病例，通报疫情防控工作进展。

通报称，在发现确诊病例前后，颍上县疫情防控指挥部在省市指挥部指导下，主要做了以下防控工作：

一是立即启动应急预案。根据《颍上县新冠肺炎疫情防控应急预案（第二版）》要求，立即启动应急机制，部署医疗救治、标本采集检测、院感防控、转院转运、密切接触者管理各项准备工作。

二是立即落实人员管控。颍上县11月9日9时47分接到通知后，于10点43分就将兰某送到集中隔离点进行单间隔离，随即进行了核酸采样。根据核酸初检结果，经专家组评估，于10日0时将兰某转至阜阳市第二人民医院隔离治疗。经省市复核，11月10日8时17分兰某被确诊为新冠肺炎病例。

三是立即排查密切接触者。在省市专家指导支持下，市县组建15支流调小组，全面开展流行病学调查。通过追溯病例乘车信息（皖K58699客车）、活动轨迹等，全面排查密切接触者。截至11月10日11时，已排查出该病例34名密切接触者，其中17名本地密切接触者已全部落实集中隔离，核酸检测结果全部为阴性。另有17名密切接触者在外地，已向所在地发送协查函。目前流行病学调查仍在继续。

四是立即启动社区管控及样本采集。在省市专家指导下，对确诊病例兰某及其密切接触者居住的4个小区实行封闭式管理、集中消杀，规范设置10个采样点，对小区居民进行全员核酸检测。截至10日15时30分，已采集核酸样本3910个，已经送检。

五是立即强化院感防控。11月9日晚，对县人民医院进行彻底消杀。对2717名医务人员、住院患者、陪护人员等开展全员核酸检测，已经送检。

六是及时进行信息发布。及时转发阜阳市疫情防控指挥部发布的权威信息，回应群众关切。县卫健委、县疾控中心已公布咨询电话，接受群众询问。同时，加强健康宣传，做好正面引导。

下一步，颍上县将坚持“人民至上、生命至上”，在省市指导下，继续深入开展流行病学调查，加大密切接触者和次密切接触者管控；加强社区管控，全面推进重点人群核酸检测，堵塞可能出现防控漏洞，尽最大努力，早日打赢疫情防控阻击战。

据介绍，患者兰某系11月9日上海市通报的新冠肺炎确诊病例王某某密切接触者。11月10日零时，经专家会诊后转运至阜阳市第二人民医院隔离治疗。经县级核酸检测，省市复核，11月10日8时17分兰某被确诊为新冠肺炎病例。

病例兰某，男，50岁，户籍所在地颍上县慎城镇张洋社区，长期在上海某公司务工，返回颍上前同王某某一起在上海浦东机场从事机场货物搬运工作，在工作场所一直佩戴口罩，每次进入工作场所均测量体温。

疫情发生后，省市县领导高度重视，相关专家组已进驻颍上，指导开展核酸采样、流行病学调查、社区管控等相关工作。

11月10日凌晨，患者由阜阳市紧急救援中心派专用负压救护车转入阜阳市第二人民医院隔离治疗。病程中患者无发热、咳嗽、闷喘，无头痛、头晕，无腹痛、腹泻。体温36.8℃，氧饱和度99%。胸部CT显示：左下肺可见斑片状高密度影，无明显胸腔积液，省、市疾控中心咽式子新冠肺炎病毒核酸检测结果均为阳性。根据新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版），市级专家组诊断为新型冠状病毒肺炎确诊患者（普通型），目前患者病情稳定，正在市级定点医院积极救治中。