这几种病碰到便秘是“雪上加霜”

便秘是许多人都会碰到的问题，一般情况下，它并不会给身体健康带来严重危害。但如果便秘与某些疾病碰到一起，给身体带来的影响就可能是“雪上加霜”。今天我们请火箭军特色医学中心肛肠外科主任丁健华来说说，哪几种疾病最怕便秘，以及如何应对。

高血压患者 排便用力可能导致脑出血

高血压患者需要长期服用控制血压的药物，部分降压药物有引起便秘的副作用。降压药物中，利尿剂具有促进体内水分排出的作用，会使体内水分不足，大便变硬，引起便秘。所以，服用利尿剂的高血压患者要注意补充水分，同时定期监测电解质情况。钙离子拮抗剂，比如硝苯地平也会引起便秘，这可能与钙离子的拮抗作用抑制了肠道运动有关，尤其是老年患者本身胃肠道功能减退，服用后便秘的可能性比一般人更大。

由于高血压病是引起脑出血的重要原因之一，高血压患者一定要保持大便通畅，以防在用力时导致脑出血意外。事实上，有很多脑出血的人都是在排便时发病，其主要原因是大便干结引起排便困难，用力导致腹内压升高，血压突然升高导致脑血管破裂出血。另外，便秘患者用力排便时，心脏的负担也会加大，容易诱发心绞痛、心律失常、心肌梗死等病症。

高血压患者日常饮食中需增加蔬菜、水果、富含纤维的食物，保证充足的睡眠，养成定时排便的习惯。密切观察症状，如果出现头晕、剧烈头痛、恶心、呕吐、看东西不清楚、肢体麻木、抽搐等情况，应及时到医院诊治，不能拖延时间。高血压患者应定期监测血压，规律用药，血压如果控制不平稳，也要及时到医院找医生调整用药。

肛裂痔疮患者 造成恶性循环

肛裂患者排便时会出现撕裂样的剧烈疼痛，所以一些患者会下意识憋着大便，使粪便在肠道中停留时间过长，造成便秘，等排便用力时又加重肛裂的症状，形成恶性循环。如果不及时治疗，会导致裂口迁延不愈，出现肛裂三联症，感染后甚至形成肛瘘。

长期便秘患者通常伴有痔疮。因为便秘时排便时间较长，长时间的蹲位、坐位会引起或加重肛门直肠周围血液循环的障碍，导致肛垫下移和痔区静脉曲张，引起痔疮的形成或加重症状。所以，痔疮患者在进行治疗时，首先应注意保持大便通畅，缩短排便时间，减少痔疮发生和加重的诱发因素。

肛裂和痔疮的发作与生活习惯息息相关。平时要多吃富含纤维素的水果和蔬菜，多饮水，使大便柔软而易于排出，减少干硬粪块对创面的刺激，保持肛门部的清洁干燥，促进创面愈合。痔疮患者尽量不吃辛辣刺激性食物，忌烟戒酒，每天定时大便。首选痔疮药物来缓解症状，如保守治疗无效，考虑手术治疗。

肝硬化患者 或诱发严重并发症

肝硬化是消化系统的一种常见病，各种原因导致的慢性肝病均可发展至肝硬化。临床上存在消化系统疾病的患者，很多都有便秘的症状。肝硬化患者不要小看便秘这一症状，可能会诱发严重的并发症。

如果患者长期处于便秘状态，细菌在肠道内大量繁殖，肠道细菌就有机会分解出大量的氨化合物，当肠道内pH值大于6时，就会变成氨直接被肠道吸收入血。再加上患者肝脏功能极差，不能有效代谢氨，会影响到血液当中的氨平衡。过量的氨透过血脑屏障对大脑产生一系列伤害，最后引发肝性脑病，出现行为异常、反应迟钝、躁动、意识模糊等症状，甚至出现肝昏迷。

有便秘问题的肝硬化患者，饮食应以清淡、易消化为主，注意营养均衡。多吃富含维生素和纤维素的食物，如绿叶蔬菜、新鲜水果等，有利于肝脏代谢，促进胃肠道蠕动，避免便秘的发生。不要吃较硬的、不易消化的食物，当心消化道出血。出现便秘应及时处理，使大便保持通畅，但不可乱用泻药，避免造成病情加重。

腹部疝患者 会加重疝症状

疝是指体内器官或器官的一部分离开其正常解剖位置，通过先天或后天形成的薄弱点、缺损或孔隙进入另一部位，以腹部疝最常见，疝内容物多为肠管。

腹部疝主要表现为突向体表的包块，包块大小可以随体位变化。疝内容物为肠管时，患者可出现腹痛、腹胀、恶心、呕吐等肠梗阻症状。如果长期便秘，排便时用力会导致患者腹内压增高，从而引起疝的症状加重。因此，疝患者出现便秘症状需及时找专科医生就诊，必要时做腹部X片或CT检查，明确腹腔内具体情况。如果没有明显的肠梗阻表现，可外用开塞露通便或进行灌肠治疗，也可服用润肠通便的西药制剂。

其实，预防疝的发生就是要避免腹压增加，建议患者多喝水、多吃富含纤维的食物，保持排便通畅；控制体重，防止腹压增高；避免突然抬、举重物；防止呼吸道感染及慢性咳嗽；加强腹部肌肉锻炼。（作者：火箭军特色医学中心）