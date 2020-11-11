八岁女童脑内长脓肿 竟是牙龈反复化脓惹的祸

小孩蛀牙很常见，也很容易被忽视。河源一女孩就因蛀牙反复红肿流脓一年多未留意，导致脑内形成巨大脓肿。幸好,广州医生帮她抽出大量深黄色的脓液，并将脓肿成功切除，转危为安。

蛀牙反复发炎肿痛

刘晓（化名）的爸爸妈妈长期在外地打工，8岁的她和爷爷奶奶住在河源农村。一年多前，刘晓的牙蛀了。这一年多来，蛀牙的地方总是反反复复莫名其妙地疼痛，有时候还会流脓。刘晓偶尔也会觉得自己的口水臭臭的，甚至苦苦的。不过，每次肿痛时，奶奶就会煲些下火的凉茶给她喝，喝完疼痛就会稍微缓解一些。

9月上旬，刘晓突然发烧头痛，体温高达38.6°C。到当地诊所输液后，烧虽然退了，但头痛还是没有好转。9月中旬，刘晓开始呕吐，吃下去的东西转眼就吐了出来，头痛也越来越严重，休息后也不见好转。在当地医院，刘晓被查出右侧顶枕部有个巨大占位，且性质不明，这可把刘先生夫妇吓坏了。

为寻求治疗，9月23日，刘晓被爸妈带到了广东三九脑科医院。

脑袋里抽出深黄色脓液

该院接诊的神经外七科主任吾太华细询病史，并结合影像检查资料，认为是脑脓肿的可能性较大。“检查时，发现患儿右下颌第二门牙龋齿，还有些脓性的液体流出。”

完善相关检查后，考虑到脓肿的包膜已经成熟，吾太华决定为患儿实施右侧顶枕部脑脓肿切除术。由于脓肿在脑深处，在导航引导下将脓肿穿刺，并抽出了20多毫升深黄色的脓液，最后将一个大小约4厘米x 4厘米的脓肿沿外壁完整分离切除。

吾太华指出，口腔是一个有菌环境，牙周及面部有丰富的血液循环和颅内沟通。当发生牙髓炎、牙周脓肿时，细菌就容易从这些通道进入大脑,导致脑脓肿或硬脑膜下积脓发生。“孩子牙龈肿痛时，可能不小心用手抠破皮导致发炎流脓了，没想到后果这么严重！”刘爸爸说。

吾太华强调，一旦口腔疾病合并有发热、头痛、视物不清、精神变差等情况，一定要及时就医。（全媒体记者张青梅 通讯员郑琳）