淋巴瘤到底是不是癌症？

淋巴瘤属于恶性肿瘤，它是起源于淋巴系统的恶性肿瘤，具有癌症所有的特性。它和癌症有很多的共性，也有差别。共性就是都是恶性的，是不治疗会死亡的疾病。淋巴瘤起源于淋巴组织，也可以是淋巴外的组织，该疾病多发于中年人和青年人。

引起该疾病的病因很多，比如遗传因素、自身免疫因素、接触化学物品、高辐射等都会引发恶性淋巴瘤。淋巴瘤需要全身治疗，很少会用手术治疗。而手术治疗是癌症的主要治疗方法之一。对于早期癌症，有些人手术切除后就不需要进一步治疗。而淋巴瘤不是这样的，往往早期的淋巴瘤就需要全身的治疗。

患者可出现反复高热症状，且持续时间较长，甚至超过半个月，另外，在患者颈部、腋窝或腹股沟等部位可出现肿大、无痛性淋巴结；有些患者还可能出现贫血、夜间盗汗、体重下降等症状。（记者张青梅 通讯员黄月星）