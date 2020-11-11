专业人员接热线提高老年人“心理”免疫力

【现实挑战】

疫情背景之下，受到环境影响，不少老年人面临心理困扰【应对策略】

北京社会生活心理卫生咨询服务中心，安排专业人员接听老年心理健康热线，今年为老年咨询者“排忧”2800余次

疫情背景之下，因环境影响感到压力，或长期见不到熟悉的家人朋友，让不少老年人面临心理困扰。近年来，北京社会生活心理卫生咨询服务中心将工作重点转向为老精神关怀服务，在疫情防控常态化下，开办“老年心理健康智能体验馆”，减轻老年人应急心理伤害；同时，安排专业人员接听老年心理健康热线，“疏解”心理困扰，提高老年人“心理”免疫力。

“心理中心”成立30余年

关注点转向为老精神关怀

伴随社会经济发展的不同阶段和不同时期的社会焦点问题，成立30多年的北京社会生活心理卫生咨询服务中心，工作重点也不断发生变化，如今已逐渐转向为老精神关怀服务。

1987年，北京市政府决定成立“北京社会生活心理卫生咨询服务中心”，并成为全国首家社会心理健康服务机构。中心主任李晓童介绍，1990年，中心开始做老年人婚姻问题的心理咨询。每逢社会变革时期，也是离婚的高发阶段。上世纪90年代正值社会转型、国企改制，婚姻家庭问题日显突出。面对这一社会问题，中心专家录制了“婚姻及性教育”宣传片，举办了“美好婚姻、和睦家庭”科普展览。这一活动当时在社会上引起了轰动，每天中山公园五色土西配殿都被观看展览和录像的人围得水泄不通。

其中有一对老夫妻给李晓童留下了深刻的印象。当时老两口的婚姻濒临破裂，两人在观看了展览和录像后找到她，感慨地说：“我们结婚几十年了，彼此从没有深入沟通交流过，就是凑合着过日子。现在儿女都大了，我们也退休了，我们想与其这样别别扭扭的，不如离婚各过各的算了。可是在这儿让我们看到了全新的婚姻关系，看到了婚姻中的光明和美好。”随后老两口相互搀扶着离开了。看着他们远去的背影，李晓童心里有说不出的欣慰。

开办智能体验馆

减轻老年人应急心理伤害

“这个展览非常新颖，使我们老年人仿佛回到了童年，在体验馆我们可以训练手眼协调，提高反应速度，非常好。”

“逛公园看到了这个智能体验馆，我就带着89岁的母亲进来体验，母亲这个‘老小孩’特别喜欢这里，说还会再来。”

一整册的留言簿上，每一页都有老人的手写留言。这些老年人提到的“智能体验馆”，是在中山公园五色土西配殿举办的“老年心理健康智能体验馆”。李晓童介绍，“老年心理健康智能体验馆”是中心在疫情防控常态化下，为减轻老年人应急心理伤害，将心理体验、精神智能和实物操作融为一体的具有创新性的展览。老年人可以通过电话预约的方式到馆内体验。

体验馆内陈设具有国际先进水平的心理健康智能化设备和老年人感觉统合失调训练设备,老年人在这里可以通过做游戏的方式，释放、宣泄因疫情带来的焦虑、抑郁、不安等不良情绪，在心理健康智能体验中恢复健康心理。

老年心理健康热线

今年“疏解”心理困扰2800余人次

2010年，中心考虑到老年人的心理需求，在中山公园五色土西配殿创办了五色土老年心理健康热线。经过多年对外宣传，老年人逐渐知晓了这一热线，热线接听量逐年上升。

前不久，热线电话接到一位老人的来电，说了自己的烦心事：老人今年78岁，新冠疫情发生后，她搬到大女儿家住，可是搬到大女儿家后快一个月了，却见不到小女儿，连个电话都没有。为此老人得了心病，情绪也越来越烦躁焦虑。晚上失眠、白天坐立不安的她，直接把电话打到小女儿的单位：“这么长时间都不回来看我，你不知道我这心里有多担心？”看着一天天消瘦的老人，一家人急得没有办法，只能向心理专家求助。

老年心理问题专家解释说，老年人的依赖性都比较强。这位长期与小女儿一起生活的老人，突然离开了她熟悉的环境和熟悉的人，会产生心理上的不安情绪。这种情况如不加以重视，很容易引发老年抑郁等心理疾病。因此，面对老人的疑问，家人要耐心地解释，消除老人的忧虑，让她尽快适应新的生活环境。亲情是疏解老人心理问题的良药，要宽容、沟通，尤其是儿女要常回家看看。

类似的案例很多，数据显示：从今年1月到10月，北京社会生活心理卫生咨询服务中心接到咨询电话3000余人次，其中面临心理困扰的老年咨询者达2800余人次。李晓童说，老年心理健康热线是一些老年人的精神伴侣，一些老年人由于身体原因或是爱面子，不愿意面对面地与人交流。老年心理健康热线的开通，让老年人随时可以拿起电话，诉说心里的不适与困惑，不受任何约束，让不良情绪和心理矛盾有一个宣泄的出口。

据介绍，负责热线接听的工作人员都是具有国家二级及以上心理咨询专业资格的专业人员，而且经过热线咨询培训。另外，中心还建立了一些规章制度，如保密原则，即对老人的信息保密；在热线咨询中不能涉及和心理咨询无关的问题；心理咨询师不能将个人姓名与联系方式告诉咨询者，不能与咨询者建立咨询之外的私人关系。同时，中心定期对接听热线的专业工作者进行培训，不定期进行专业督导，使他们更好地为老年人服务。