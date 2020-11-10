直播预告：专家谈白内障治疗，如何让患者早日重见光明

白内障形成的原因是多方面的，随着年龄增高，患病的概率相应增大。但同一年龄的人，也会因个体差异而不同。年轻人同样存在患病的概率，但比例不高。除了年龄因素外，遗传、营养摄入、高海拔环境、高辐射环境、代谢异常、外伤等因素都与白内障的形成有关。

那么白内障是一种什么样的疾病呢？患病早期有哪些症状？又该如何治疗？

2020年11月11日周三 15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请暨南大学附属第一医院副院长 钟敬祥教授做客演播室，为大家带来白内障诊治方面科普直播，千万不要错过。

专家简介：

钟敬祥，主任医师，教授，博士研究生导师。现任暨南大学附属第一医院副院长，眼科学科带头人。

亚洲干眼学会中国分会委员、中国医师协会眼科医师分会常委、中华医学会眼科分会神经眼科学组委员、广东省医师学会眼科分会副主任委员、广东省中西医眼科学会副主任委员、亚太区屈光手术协会委员、卫生部眼内镜评审委员会委员、广东省眼科学会委员、广东省防盲学会常委、广东省眼耳鼻喉创伤学会委员、广东省医师协会理事等。

擅长：白内障超声乳化手术、准分子激光近视手术，角膜移植手术及眼科疑难病诊治。

增加白内障风险的因素包括：

1、年龄增加；

2、青光眼患者；

3、高度近视者；

4、糖尿病、半乳糖代谢障碍、钙代谢障碍等与代谢性白内障有关；

5、强光刺激、过度日光照射；

6、吸烟、酗酒；

7、肥胖、营养不良；

8、有眼部外伤史、炎症史或手术史；

9、长期使用糖皮质激素、缩瞳剂等药物

儿童也会得白内障

先天性白内障是儿童致盲或低视力最主要的先天性眼病，宝宝出生7天后若发现眼睛不能随着光线游走，抓不到眼前物品，甚至瞳仁发白，应尽早到医院眼科检查是否患有先天性白内障。

先天性白内障不红、不痛、不痒，只是影响视力。很多家长较晚发现孩子见光没反应或孩子年龄较大时才发现，从而错过最佳治疗时机。因此建议孩子出生后在1个月内做新生儿眼疾筛查，满月至出生3个月内做眼部常规检查。

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