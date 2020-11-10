微量元素镁虽然知名度不及钙、铁、钾和锌，但是对人体健康同样起到至关重要的作用。美国《临床营养学》杂志刊登一项新研究发现，日常饮食中镁摄入量越高，代谢综合征（高血压、血脂异常、中心性肥胖、高血糖等）风险就越低。

为了探讨镁摄入量与代谢综合征危险性的具体关联，美国田纳西大学健康科学中心研究员丹尼尔·T·迪巴巴博士和哥伦比亚大学医学中心研究员陈澄博士（音）及其研究小组对6802名45岁以上的参试者展开了研究。研究人员通过问卷调查了参试者日常食物的摄入频度、多种营养素日摄入量等一系列数据，同时还调查了参试者代谢综合征发病情况。在平均为期10年的跟踪调查中，研究人员共发现了1470例确诊代谢综合征病例。对比分析结果显示，参试者微量元素镁摄入量每天最高大于438毫克，最低不足224毫克。前者罹患代谢综合征的风险比后者降低79%。也就是说，多吃富含镁的食物，有益降低代谢综合征风险。

研究人员分析指出，镁可激活人体内300多种重要酶，直接关系到蛋白质、脂肪、葡萄糖的正常代谢。由于叶绿素分子中含有镁，所以，深绿色叶菜均为镁的好来源。此外，豆类、坚果、全谷杂粮等也富含镁，肉类、淀粉类食物、牛奶的镁含量较少。正常人群通过饮食补镁即可，少数特殊人群可在医生指导下通过药物补镁。 （陈林烽）