你是否患了代谢综合征？

代谢综合征是指人体的蛋白质、脂肪、碳水化合物等物质发生代谢紊乱的病理状态，其并不是单一的一种疾病，而是一组复杂的代谢紊乱症候群：腹部脂肪堆积、高甘油三酯、高胆固醇、高血压、高血糖等。四个方法可以诊断代谢综合征。

腹部肥胖 一般而言，男性的腰围>90厘米，女性>85厘米就可以诊断为腹部肥胖。腹部肥胖导致身材变形，如苹果形或梨形，患代谢综合征的几率大大增加。

高甘油三酯 当血中甘油三酯>1.7mmol/L或者>150mg/dl，患代谢综合征的几率会明显增加。当然，可以通过服用药物来控制高血脂，但是最简单、最合适的方式是合理控制食物中脂质的摄入并配合运动。

低水平高密度脂蛋白胆固醇 高密度脂蛋白胆固醇是体内“好的”胆固醇，可以帮助清除血管内“坏的”胆固醇(主要指低密度脂蛋白胆固醇)。当男性体内高密度脂蛋白胆固醇<1.29mmol/L(50 mg/dL)，女性低于1.02mmol/L(40 mg/dL)时，患代谢综合征的几率就会增加。

血糖水平较高 空腹血糖≥6.1mmol/L(100 mg/dL)或糖负荷后2小时血糖≥7.8 mmol/L(140 mg/dL)或有糖尿病史患代谢综合征的几率会增加。

较高的血压 当血压≥130/85mmHg，患代谢综合征的风险就会加大。当然，可以用药物来控制较高的血压，另外，运动、戒烟、低盐饮食也可以帮助你控制血压。

如果怀疑自己患有代谢综合征，建议尽快就医，明确诊断。对于患有代谢综合征的人，医生给予的首条建议就是要有一个健康的生活习惯。在改变生活方式无效的情况下，可以添加药物进行辅助治疗，这包括一些降脂药，另外，还有控制血糖和血压等药物。(首都医科大学杨悦)