衣服上印甜食薯片 影响饮食习惯

甜甜圈、蛋糕、冰激凌和薯片等食物因为高糖、高盐及高脂不利健康而被列入垃圾食品。这些食物色彩艳丽、极度逼真的图像也越来越多地印在从T恤衫到毛衣、枕头、睡袋和睡衣等儿童衣物上。然而，美国《饮食行为》杂志刊登一项最新研究发现，儿童服装上印垃圾食品图像可能影响终生饮食习惯。

美国密歇根大学儿科系助理教授梅根·佩奇博士及其研究小组对四大儿童用品零售商出售的3870件服装进行了分类研究。结果发现，每11件儿童服装中就有一件印有食物图片。在这些图片中，水果或其他健康食品图片仅占1/3。新研究还发现，女孩衣服印的食物图片多为甜品和糕点等甜食，男孩衣服上的图片则多为快餐、薯条和披萨。佩奇博士表示，对比分析认为，儿童时期养成的食物选择和饮食习惯往往会延续至成年期。伪装成“时尚宣言”的食物信息可对一个人的饮食行为产生长期影响。图案积极可使饮食更健康，而图案消极（垃圾食物图）会影响一生的饮食习惯。

多项早期研究已经证实，尽早养成良好的饮食习惯对减少儿童及成年肥胖具有重要意义。不过，佩奇博士同时指出，偶尔吃一个甜甜圈或几块饼干并没有什么不好，适度食用完全可以。 （陈 希）