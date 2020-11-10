推荐专家：中华中医药学会副会长、全国中医养生专家 刘维忠

点评专家：甘肃省第二人民医院中医首席专家 王世彪

韭菜是餐桌上常见的食物，有人称其为蔬菜中的“伟哥”。其种子入药，有壮阳固精的效果。在此推荐一个小方，使用方便，对于肝阳虚亏、肾阳不足导致阳痿、腰膝冷痛，以及肾虚不固导致滑精、遗尿、尿频、带下等症状效果较好。

具体方法为：韭菜子粉10克，加水300毫升，水煎20分钟，过滤液兑入黄酒30毫升，分2次，早晚各1次温服。韭菜子是传统的中药材，在《名医别录》中列为中品，用于治疗肾阳虚已有数千年的历史。其性温，味微甘，具有补肾壮阳、养肝、固精等功效。《本草纲目》也记载，韭菜子有温肾固精、暖腰助阳、增强性功能的功效，适用于阳痿不举、泄精、不持久等症状。《千金方》中记载了治疗男子肾虚冷梦遗的方子：“韭菜子七升，醋煮千沸，焙、研末，炼蜜丸，梧桐子大，每服三十丸，空腹温酒下。”

需注意的是，韭菜子虽然对人体有很多好处，但不能随意服用。《本草纲目》曾记载：“韭菜多食则神昏目暗，酒后尤忌”，有阴虚阳亢及热性病证者不宜食用。另外，韭菜子含有大量粗纤维，能增进胃肠蠕动，不易消化吸收，所以一次不能吃太多，否则容易引起腹泻。▲