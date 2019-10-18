含“鞭”中药并不壮阳

自古以来，中国人对“补肾之品”“补阳之品”的追求可谓孜孜不倦、源远流长。“以形补形”的说法又一直深入民心，因此一提到“鞭”类食物，很多男性便认为能“滋补”自己的阴茎，提高性能力，提升性生活质量，不少“鞭”类中成药和保健品也因此应运而生。一些保健品的营销广告甚至将“鞭”的功效说的神乎其神，宣称不仅可以治疗阳痿、早泄、男性不育症，甚至还可以增大男人的阴茎等。实际上，这些说法大多只是为了满足商家销售产品的目的，是没有任何科学依据的。

动物的“鞭”就是指阴茎，从生理学角度看，它本身的组织只是表皮、血管、海绵体等，不含特殊的营养成分与性激素。比如鹿鞭，充其量因其类似鹿肉而有一定的温补作用，并不具有特别的壮阳功效。不过，由于各种“鞭”类产品里含有较高的胶原蛋白，有的甚至达到98%，所以“鞭”类保健品的确存在一定的营养价值，但说它壮阳，则有夸大嫌疑。即使鹿鞭、虎鞭等可入中药材，古人流传下来的使用方法中它们也很少单独服用，都是配以其他补益类药物同服。单独服用时，大多为熬汤、泡酒等食补方法。而对于食补，其效用大都是慢性的，短期内很难有效果。

“吃鞭补鞭”的想法，更多是一种心理疗法，并没有得到权威临床研究的证实。从心理学角度讲，性功能疾病确实有很大一部分是心理原因造成的，甚至可以说临床上只要存在性功能疾病的患者，多多少少都会有一定的心理问题。一旦食用了“鞭”类食物，加上古人“以形补形”理论的支持，很多人便会增加性生活时的自信心，认为今日之雄姿必非昔日可比，这种信心很可能导致性功能疾病得以康复。从这点看，“鞭”类食物起到了安慰剂的作用。

还有一种情况是，一些商人在所谓的“鞭”类制品中，加入了许多补气养血、壮肾益精的中药，患者或消费者服用后，短时间内确实有疲劳消除、精力增强的感觉。但其中真正起作用的是这些补益药，不少患者却把它归在了“鞭”的头上。在此提醒患者，服用任何中药材，都应接受正规中医的诊治，通过辨证来判断其是否适宜服用，如果不通过医生指导而自行进补，本身阴虚火旺的患者，很可能越补火越旺，越补肾越虚。▲