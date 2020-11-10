冷冻冰鲜食品如何食用才放心？

天津市卫生健康委近日报告了1例新冠肺炎确诊病例，系天津海联冷冻食品有限公司装卸工人；同时多地相继报告了冷链食品外包装新冠病毒核酸结果呈阳性。冷冻冰鲜食品应该如何选用才安全？如何食用才放心？北京市疾控中心昨天针对公众关心的问题给出了建议：加工烹调海鲜应做到烧熟煮透，尽量避免直接食用海鲜。

疾控部门提醒，到正规超市或市场选购生鲜产品，选购时可使用一次性塑料袋反套住手挑选冷冻冰鲜食品，避免用手直接接触；选购时要注意正确佩戴口罩。购买预包装冷冻冰鲜食品时，要关注生产日期、保质期、储存条件等食品标签内容，保证食品在保质期内。购物后及时用肥皂或洗手液清洗双手，洗手前，双手不碰触口、鼻、眼等部位。如果海淘、代购境外国家或地区商品，包括购买境外冷冻食品，要关注海关食品检疫信息，做好外包装消毒。

清洗加工冷冻冰鲜食品时，注意保持厨房和用具的卫生清洁，处理食材前要洗手。处理冷冻冰鲜食品所用的容器、刀具和砧板等器具应单独放置，及时清洗、消毒，避免与处理直接入口食物的器具混用，避免交叉污染。冷冻冰鲜食品放置冰箱冷冻室保存，不要存放过长时间，注意与熟食要分层存放。清洗或接触冷冻冰鲜食品后，应先洗手再接触熟食。

烹调食用冷冻冰鲜食品时应做到烧熟煮透，尽量避免生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐腌后直接食用海鲜。两人及以上共同就餐时，使用公筷、公勺，减少交叉感染，降低传染性疾病和食源性疾病的发生。未食用完已经烹调熟的海鲜，请放置冰箱冷藏室保存，尽早食用，再次食用前一定要充分加热，中心温度要达到70℃以上。（本报记者 贾晓宏）