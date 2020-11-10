2020中国价值医疗大会在京召开

人民网北京11月10日电 近日，由中国人口宣传教育中心指导， “健康智荟”学术思想平台主办的“2020中国价值医疗大会”在京召开，大会旨在为推进中国特色价值医疗之路展开交流研讨。

出席本次会议嘉宾有清华大学公共卫生与健康学院常务副院长、国家卫生健康委新冠肺炎专家组组长梁万年，国家卫生健康委规划司二级巡视员卢春山，国家卫生健康委体改司副司长庄宁，中国人口宣传教育中心主任姚宏文，中国人口宣传教育中心副主任石琦及科研机构专家学者、医药产业代表等。

会上，中国工程院院士、国务院健康中国行动推进委员会咨询专家、价值医疗顾问专家委员会首席专家王陇德发表视频致辞。他表示，“中国特色价值医疗”的理念是在单位成本内追求更高价值，既不盲目追求医疗费用最小化，而牺牲医疗安全与质量，也不热衷于追求创新技术应用，引发过度诊疗、不当诊疗。

“中国人口宣传教育中心连续4年指导举办了价值医疗大会，并支持开展了一系列价值医疗新闻宣传、优秀案例征集推广、学术研讨交流等活动，取得一定成效。”姚宏文致辞称，随着全国疫情防控进入常态化，如何进一步深化我国公共卫生体系改革，推进防治结合的卫生健康服务体系建设；如何让互联网+医疗更好地满足群众需求，加强慢性病、重大疾病的防治管理工作；如何推进“每个人是自己健康的第一责任人”理念深入人心，提高群众健康素养水平和改善健康生活方式等问题，成为当前亟待解决的挑战。

“健康智荟”学术思想平台总编辑梁嘉琳在主题演讲中表示，“价值健康”致力于实现更为高效、更具经济性、更好服务体验的健康产出，保障每一位公民的法定生命权与健康权，提升医疗卫生服务体系的总体价值，并在医疗保障体系、医药供给体系等方面予以保障。

另外，大会设置了“价值导向的综合医改之路”“城乡健康治理变革”“医疗服务体系高质量发展”“数字健康生产力与绩效评价”等主题交流环节。梁万年重点分析，新冠疫情防控给未来医药卫生体制改革带来的启示，卢春山分享了健康中国行动取得的进展和成效，庄宁讲述整合型服务对优质、高效的医疗卫生服务体系的重要意义。

大会期间，中国人口宣传教育中心对2020价值医疗十佳优秀案例获奖单位进行颁奖。