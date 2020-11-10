冬天寒冷的天气不光让皮肤干燥、裂口，还会让人老得快。近期，美国《读者文摘》杂志总结了冬季老得快的几个原因。

皮肤病恶化。干燥、恶劣的环境条件往往破坏皮肤平衡，导致发红、敏感，使人们更容易受酒渣鼻等皮肤病的影响。很多皮肤病容易在冬季恶化，导致皮肤老得快。

年底压力大。每到年底，人们的压力会逐步升高，皮质醇分泌多，导致肤色暗淡、皱纹增多。冬季更应积极减压。

外出不防晒。冬季太阳的长波紫外线并未比夏季少，是导致皮肤癌和早衰的主要原因。

常洗热水澡。寒冷时，人们都喜欢洗热水澡，但水温过高使皮肤失去天然油脂，更干燥。建议适当减少洗澡次数，调整适宜水温。

食物热量高。高热量食物能暖身，但皮肤健康需要新鲜果蔬。

久坐不外出。寒冷的天气会让人疏于活动，然而每周至少进行几次户外体育锻炼仍然很重要。

暖气太干燥。冬天的供暖让室内湿度偏低，导致皮肤干燥，平时最好常开加湿器。▲ （王海洋）