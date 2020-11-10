国家卫健委：11月9日新增确诊病例22例 其中本土病例1例在上海

人民网北京11月10日电 国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至11月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）指出，11月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，其中境外输入病例21例（广东6例，上海4例，福建3例，四川3例，北京2例，天津1例，浙江1例，陕西1例），本土病例1例（在上海）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例20例，解除医学观察的密切接触者422人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例366例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例3624例，累计治愈出院病例3258例，无死亡病例。

情况显示，截至11月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例426例（其中重症病例6例），累计治愈出院病例81207例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86267例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者870889人，尚在医学观察的密切接触者17465人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例（境外输入24例）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察42例（境外输入34例）；尚在医学观察无症状感染者786例（境外输入486例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6004例。其中，香港特别行政区5380例（出院5146例，死亡107例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区578例（出院526例，死亡7例）。