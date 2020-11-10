女性健身过度当心闭经

在社交媒体上时不时会出现夺目的健身美女，有明星也有普通人，她们通常曾有肥胖经历，在短时间内减下十几甚至几十公斤体重，从此拥有了苗条美丽的魔鬼身材，同时也因流量和人气成为商品代言人。这些健身几乎获得“全赢”人生的活教材们，助推着健身潮流一波又一波弥漫进街头、公园和我们身边。对于减掉一两斤都觉得很难，弄不好又反弹回去的普通女性来说，她们无疑就是减肥“典范”。

然而，北京协和医院妇科副主任医师刘海元近日在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时提醒：女性短时间内减掉10~15公斤以上体重，会出现闭经。为什么减重多了会闭经？这种闭经对健康影响大不大？女性该如何把握健身尺度？

记者：您在科普小视频里谈到两名患者因闭经来就诊，她们都有3~4个月内减掉30斤体重的经历。您如何判断她们的闭经是因为减肥过度所致？

刘海元：首先，她们没有更年期典型症状，如潮热出汗、烦躁、睡眠不好等；她们的激素六项检查结果显示，所有激素指标都很低。而所有激素指标都很低，通常是下丘脑调节的结果。更年期的激素指标是：促性激素指标非常高，同时性激素指标很低。所以，不会是更年期或卵巢早衰。

记者：下丘脑调节激素分泌为何会减少？为什么健身过度会导致闭经？

刘海元：简单解释——卵巢是受垂体控制的，垂体在大脑里。垂体分泌激素作用在卵巢上使卵巢分泌性激素。垂体工作由性腺轴来调控，调控中枢在下丘脑。垂体分泌的激素叫促性腺激素，促进卵巢分泌雌激素。处于更年期的人，雌激素少了，机体雌激素不够，垂体就会不断分泌促性腺激素，并且分泌非常多。所以更年期女性雌激素水平低，促性腺激素水平却非常高。

过度健身导致的内分泌问题是：由于消耗过大，身体处于负平衡状态，于是启动了自身防御机制。因为健身过度时营养物质摄入量小于消耗，分泌腺体也要消耗能量、蛋白质等营养物质，所以下丘脑就停止工作。因此，健身过度者所有激素水平都很低，不仅是性腺，还有甲状腺、胰腺等，所有内分泌器官都会减少工作。所以在性激素六项检查中就呈现所有指标都很低的结果。

记者：如果因健身过度导致闭经，应立即停止锻炼还是缓慢减量？

刘海元：如果闭经，此时应立即停止运动，一般需停止2~3个月，让身体尽快恢复平衡。不要担心体重反弹问题，此时体重回升会比较缓慢，可能一个月3~5斤。

需特别提醒爱美女性：女性要保持一定的脂肪量，如果体重指数不到18，可能就不会来月经。健身女性，一旦发现月经紊乱或闭经，应及时就医，遵医嘱如保证睡眠时间、降低运动量、注意补充饮食等。

记者：如果健身者刚好处于45岁以上，误以为自己是更年期不就医会怎样？

刘海元：那就会出现和更年期类似情况，如雌激素减少导致大量钙流失、生殖器官萎缩等更年期问题。不同的是，健身过度导致的闭经，只要不超过6个月，及时有效调整，可逆性很强，能恢复正常。但闭经时间越长，调整恢复的越慢。

减肥或节食导致的身体负平衡情况，比如一些职业模特用催吐办法减肥，也会出现闭经，这都是可以通过改善饮食和运动量调整好的。

记者：任何原因、任何年龄的女性在短时期内体重大幅变动都容易出现闭经吗？

刘海元：是的，女性短时间内体重波动15公斤以上很容易出现闭经，不论基础体重。短时间内体重增加也会导致闭经，比如多囊卵巢病人，体重增加10公斤就会出现闭经。因为体重增加会导致雌激素持续增高，内膜不停生长不脱落，也会不来月经。

记者：一些中年女性，在工作、家庭中都是顶梁柱，承受过多压力、体力劳累，也会出现因身体负平衡导致的闭经吗？

刘海元：压力大、身体劳累度大的女性，一般情况下可能会月经紊乱，比如加夜班、生一场气，照顾老人……都会影响正常排卵致月经紊乱。而闭经的原因，更多是精神因素如比较大的情感创伤、极大的压力等。

记者：健身女性该怎样把握科学的健身尺度？

刘海元：缓慢减肥是必要的，我给女性的减肥建议是“每个月减5斤”，这是比较合理的。而且进入减肥状态后，要密切关注体重变化。

其实，健身并非减肥的最佳手段。健身好处是让身体增加灵活性、增寿、提高生活质量、获得愉快的精神状态等。实际上，平衡科学的饮食结构、充足睡眠等健康生活方式，就会使人拥有合适体重。

记者：职业运动员也会因消耗过大导致闭经，她们是怎么调整的？

刘海元：运动队的队医会根据情况对运动员进行包括药物在内的调整，比如服用避孕药错开比赛档期，这对身体没有伤害。而且服用避孕药对卵巢等还有一定好处。

记者：健身女性可否补充蛋白粉、多种维生素、阿胶、鱼胶、燕窝等营养保健品？

刘海元：蛋白质粉、多种维生素等叫做营养替代品。根据多年研究，到目前还没能得出保健品对身体健康有什么益处的结论，所以不推荐使用保健品。合理的饮食结构是摄取营养的最好方式。但是对于更年期绝经后女性，建议补充钙剂。尽管户外锻炼能转化活性维生素D，雌激素的减少导致钙的流失也不可忽视。

记者：女性服用含激素类保健品可以补充身体消耗吗？

刘海元：绝对不提倡女性服用添加激素的保健品，包括使用含激素类化妆品。因为这类商品基本没有标注激素含量，而雌激素对性器官有刺激作用，可能诱发乳腺癌或子宫内膜癌。临床上出现不少更年期绝经后又出血病例，问诊结果很多都是服用了某某保健品，结果一检查发现问题甚至是癌症。另外，服用含激素保健品，吃吃停停还可能会导致卵巢功能紊乱。

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气血两虚也会致月经紊乱或闭经

当健身过度出现闭经，中医又是如何解读？中国妇女报·中国妇女网记者近日采访了原陆军总医院临床部中医科主任医师贺登峰。贺登峰指出，健身过度属于过劳，过劳则伤脾。脾胃是气血之源，脾胃虚弱的人会气血化源不足，月经量减少，经期提前，进而出现闭经。

气血是健康之源。气血两虚的人会出现，如面色晄白或萎黄、头晕心慌、失眼多梦、神疲乏力、纳呆便溏等症状，女性可见月经紊乱。

调理气血不足，中医要从健脾益气、养血补血角度着手。建议患者口服中成药养血归脾丸或复方阿胶浆等，或去医院由医生根据个体情况调理。

就医的同时，日常生活中也可用黄芪、红枣、枸杞子、红豆、桑葚、黑芝麻、黑豆、桂圆等常用食材煲汤、冲茶、煮粥等，缓慢调养，补充气血。同时注意保证睡眠充足，调整放松心情。 （记者 何蒙）